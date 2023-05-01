विज्ञापन
विशेष लिंक

Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई

अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के लीड रोल वाली धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी लेकिन पहला मंडे यानी कि 13 जुलाई इस फिल्म के लिए काफी घातक साबित हुई.

Gallery View
Share
  • Dhamaal 4 Collection: 4 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई
    अजय देवगन के लीड रोल के साथ आई 'धमाल 4' ने पहले दिन यानी 10 जुलाई को 14 करोड़ की कलेक्शन की थी.
    Share
  • Dhamaal 4 Collection: 4 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई
    साल 2007 से चल रही इस हिट फ्रेंचाइजी की चौथी किश्त ने दूसरे दिन 22.50 करोड़ रुपये कमाए.
    Share
  • Dhamaal 4 Collection: 4 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई
    धमाल 4 के खाते में तीसरे दिन 28.50 करोड़ की कमाई की.
    Share
  • Dhamaal 4 Collection: 4 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई
    चौथे दिन अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म ने 8.75 करोड़ की कलेक्शन की.
    Share
  • Dhamaal 4 Collection: 4 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई
    धमाल 4 का भारत में कुल नेट कलेक्शन 73.75 करोड़ रुपये हो गया है वहीं दुनियाभर में फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 102.35 करोड़ है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com