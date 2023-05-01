Dhamaal 4 Collection: 4 दिन में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की फिल्म की धुरंधर कमाई

\u0905\u091c\u092f \u0926\u0947\u0935\u0917\u0928, \u0930\u093f\u0924\u0947\u0936 \u0926\u0947\u0936\u092e\u0941\u0916, \u0905\u0930\u0936\u0926 \u0935\u093e\u0930\u0938\u0940 \u0914\u0930 \u091c\u093e\u0935\u0947\u0926 \u091c\u093e\u092b\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u0940\u0921 \u0930\u094b\u0932 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0927\u092e\u093e\u0932 4 \u092c\u0949\u0915\u094d\u0938 \u0911\u092b\u093f\u0938 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092a\u0939\u0932\u093e \u092e\u0902\u0921\u0947 \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093f 13 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0907\u0938 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0918\u093e\u0924\u0915 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u0941\u0908.