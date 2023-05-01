नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'... ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS

\u092e\u0941\u0902\u092c\u0908, \u092a\u0941\u0923\u0947 \u0938\u092e\u0947\u0924 \u0906\u0938-\u092a\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u091c\u093f\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u0924\u0915 \u0939\u0941\u0908 \u092d\u093e\u0930\u0940 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092c \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u091c\u092e\u0915\u0930 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948. \u092e\u094c\u0938\u092e \u0935\u093f\u092d\u093e\u0917 \u0928\u0947 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u093e \u0930\u0947\u0921 \u0905\u0932\u0930\u094d\u091f \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948.