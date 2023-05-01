विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'... ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS

मुंबई, पुणे समेत आस-पास के जिलों में कई दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में भी जमकर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    नोएडा में हो रही बारिश की वजह से बादल छाये हुए हैं और सबसे ऊंची इमारत दिखाई ही नहीं दे रही
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    नोएडा के सेक्टर 94 की सुपर नोवा बिल्डिंग बारिश के बीच बादलों में छिप गई और दिखाई ही नहीं दे रही.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    आगरा में भी बारिश के बीच बादल छा गए और अंधेरा हो गया. सफेद चमकदार ताजमहल डार्क दिखाई देने लगा
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    गुरुग्राम में बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है. लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, लोग पानी से भरी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    नोएडा में भारी बारिश की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन गौर सिटी अंडरपास के पास पानी भर गया है
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बीच बाइक सवार लोग रेनकोट पहनकर काम पर निकल पड़े
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&not;&#039;.. &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;? &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; PHOTOS
    नोएडा की सबसे ऊंची इमारत हो गई 'गायब'.. ये ताजमहल को क्या हुआ? देखें PHOTOS
    बारिश की वजह से दिल्ली-नोएडा के पानी से लबालब कई अंडरपास से वाहनों को गुजरने में परेशानी हो रही है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com