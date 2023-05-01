रेस्‍तरां में जब आग लगी, तब शेफ केसर सिंह वहीं मौजूद थे. केसर सिंह ने बताया कि वह बेसमेंट से बाहर निकले, तो आग काफी फैल चुकी थी. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में एक इलेक्ट्रिक चूल्हा था. जैसे ही इसे चालू किया गया वैसे ही एक धमाका हुआ.