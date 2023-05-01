विज्ञापन
Delhi AQI Today: दिल्ली में खतरे के निशान पर हवा का जहर, 5 जगह जहां सबसे ज्यादा हवा खराब

दिल्ली में हवा की हालत खराब है. हवा में अजब सी धुंध छाने लगी है. कई जगहों पर AQI 300 से ज्यादा गिर चुकी है. मामला खतरे के निशान पर है. गुरुवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 241 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. शून्य से 50 के बीच AQI को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है...

