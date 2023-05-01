सेलिना जेटली का इमोशनल पोस्ट, बेटे आर्थर के 9वें जन्मदिन पर हुईं भावुक, कहा- काश गले लगा पाती

उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए लिखा, "तुम बस एक बार कह दो, मैं भाग कर तुम तीनों के पास आ जाऊंगी. मुझे उम्मीद है कि आज तुम अपने भाई शमशेर की कब्र पर जाओगे, जैसे हम हमेशा जाते थे और याद रखोगे कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रख रहा है. मैं मां बगलामुखी से प्रार्थना करती हूं कि वो तुम्हें आशीर्वाद दें. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे प्यारे आर्थु. मम्मी तुमसे, विंस्टन और विराज से चांद तक और उससे भी ज्यादा प्यार करती है. ये प्यार हमेशा तुम्हारा है."