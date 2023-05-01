बॉक्स ऑफिस पर दिल छू लेगा इन नई जोड़ियों का रोमांस, लिस्ट में शामिल तीसरे नंबर वाली जोड़ी देगी सबसे बड़ा सरप्राइज

विक्रांत मैसी और वेदिका पिंटो पहली बार नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज मुसाफिर कैफे में एक साथ नजर आएंगे. यह सीरीज एक इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाएगी. फिलहाल दर्शक भी दोनों एक्टर्स की नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए काफी बेताब हैं क्योंकि विक्रांत ने हमेशा से ही अपने अभिनय से अपने फैंस के दिल को छुआ है.