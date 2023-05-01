विज्ञापन
जानिए क्यों रोज़ाना धूप में 1 संतरा खाना है जरूरी

संतरा विटामिन C का सबसे आसान स्रोत है, लेकिन अगर इसे धूप में बैठकर खाया जाए तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं. रोज़ाना सिर्फ 1 संतरा आपकी इम्युनिटी, स्किन और पाचन को इतना मजबूत बना देता है.

  • विटामिन D और C - संतरा विटामिन C से भरपूर होता है और धूप में बैठने से शरीर विटामिन D बनाता है. जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तो हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्युनिटी भी बेहतर होती है.
  • स्किन ग्लो - संतरे में मौजूद विटामिन C कोलेजन बनाता है, जिससे स्किन टाइट, ग्लोइंग और जवां दिखती है. धूप की हल्की गर्माहट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे चेहरे का नेचुरल ग्लो और निखर कर आता है.
  • पाचन मजबूत- संतरा फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पाचन बेहतर होता है. धूप में बैठकर खाने से मेटाबॉलिज़्म एक्टिव होता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और एसिडिटी भी नहीं होती.
  • इम्युनिटी बेहतर - विटामिन C शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत देता है. धूप से मिलने वाला विटामिन D इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है.
  • वजन कंट्रोल - संतरा लो-कैलोरी और हाई-फाइबर फल है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है. धूप में बैठने से शरीर की कैलोरी बर्निंग भी थोड़ी तेज होती है.
  • हड्डियां मजबूत - संतरे में कैल्शियम, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हड्डियों को भी हेल्दी रखते हैं. धूप से मिलने वाला विटामिन D इसमें और मदद करता है.
