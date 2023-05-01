संजू बाबा की दुल्हन बनने से पहले मान्यता दत्त फिल्मों में आजमा चुकी थीं किस्मत, 'गंगाजल' से मिली पहचान
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद काफी मुश्किलों का सामना किया था.बसे ज्यादा पहचान साल 2003 में आई प्रकाश झा की फिल्म 'गंगाजल' से मिली थी
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संजू बाबा की दुल्हन बनने से पहले मान्यता दत्त फिल्मों में आजमा चुकी थीं किस्मत, 'गंगाजल' से मिली पहचानबॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि मान्यता खुद भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं.
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संजू बाबा की दुल्हन बनने से पहले मान्यता दत्त फिल्मों में आजमा चुकी थीं किस्मत, 'गंगाजल' से मिली पहचानमान्यता दत्त ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद काफी मुश्किलों का सामना किया था. हालांकि, उन्हें फिर भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी.
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संजू बाबा की दुल्हन बनने से पहले मान्यता दत्त फिल्मों में आजमा चुकी थीं किस्मत, 'गंगाजल' से मिली पहचानफिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मान्यता ने अपना नाम बदलकर सारा खान रख लिया था. शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए. उस समय वह बड़ी फिल्मों में जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थीं.
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संजू बाबा की दुल्हन बनने से पहले मान्यता दत्त फिल्मों में आजमा चुकी थीं किस्मत, 'गंगाजल' से मिली पहचानमान्यता को सबसे ज्यादा पहचान साल 2003 में आई प्रकाश झा की फिल्म 'गंगाजल' से मिली. इस फिल्म में उन्होंने 'अलहड़ मस्त जवानी' गाने पर परफॉर्म किया था, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा. इसी फिल्म के दौरान उन्हें स्क्रीन नाम 'मान्यता' मिला.
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