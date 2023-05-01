तस्वीरों में देखें बीटिंग रिट्रीट का जज्बा... वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रायसीना हिल्स पर बिखरी अनूठी छटा
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार समापन हो गया. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने पूरा विजय चौक भारतीय धुनों और देशभक्ति के संगीत से गूंज उठा. यहां जहां सैन्य बैंड द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति को दर्शाया गया, वहीं ड्यूटी पर तैनात भारतीय सेना के जवान को भी दर्शाया गया. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गुरुवार की शाम को विजय चौक पर आयोजित की गई. विजय चौक पर आयोजित इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों से माहौल को गर्मजोशी से सराबोर किया. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस साल एक खास बात यह रही कि विजय चौक की दर्शकों के बैठने वाले सभी स्थानों को भारतीय संगीत वाद्यों के नाम दिए गए थे. ये नाम बांसुरी, तबला, सितार, वीणा, शहनाई, मृदंगम, सरोद और संतूर आदि संगीत वाद्यों पर थे.