गले केले फेंके नहीं, बनाएं फेस पैक, निखरेगा चेहरा

त्वचा को निखारने में केले का बेहतरीन असर देखने को मिलता है. चलिए जानते हैं केले से फेस पैक बनाने के तरीके.

  • त्वचा पर ग्लो बरकरार रहे, इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं. इन्हीं में से एक है चेहरे पर केले का फेस पैक लगाना.
  • त्वचा को निखारने में केले का बेहतरीन असर देखने को मिलता है. चलिए जानते हैं केले से फेस पैक बनाने के तरीके.
  • केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को मसल लें और चेहरे पर स्क्रब की तरह कुछ देर लगाकर रखें और फिर चेहरा धो लें.
  • केला और दही का फेस पैक बना सकते हैं. इसके लिए कटोरी में दही लें और उसमें केला और संतरे का रस डालकर मिला लें.
  • इस फेस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने के बाद धो लें. आप देखेंगे कि चेहरा निखर जाएगा.
  • केले और हल्दी का फेस पैक भी लगा सकते हैं. केले में एक छोटा चम्मच हल्दी डालें और एक चम्मच दही मिला लें. इसे चेहरे पर लगा लें, सूखने पर धो दें.
  • केले और दूध का फेस पैक बना सकते हैं. एक केले में कच्चा दूध, शहद और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिला लें. इसे चेहरे पर लगाएं. सूखने पर धो दें.
