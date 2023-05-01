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9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर

अरमान मलिक का संगीत सफर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था.साल 2006 में आए इस शो में उस अरमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी. इतनी कम उम्र में भी उनकी आवाज ने लोगों को प्रभावित किया.

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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    बॉलीवुड में अरमान मलिक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. रोमांटिक गानों से लेकर पॉप म्यूजिक तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.
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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    बॉलीवुड में अरमान मलिक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. रोमांटिक गानों से लेकर पॉप म्यूजिक तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.
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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    अरमान सिर्फ 4 साल के थे, तभी उनके माता-पिता ने उनकी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी.
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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    धीरे-धीरे संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन गया. उन्होंने छोटी उम्र में ही स्कूल के कई म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था.
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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    अरमान की पहचान उस समय बनी, जब उन्होंने मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' में हिस्सा लिया.
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    9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
    साल 2006 में आए इस शो में उस अरमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी. इतनी कम उम्र में भी उनकी आवाज ने लोगों को प्रभावित किया. हालांकि, वह इस शो के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में जगह बनाने में सफल रहे.यही शो उनके लिए आगे बढ़ने का बड़ा कदम साबित हुआ.
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