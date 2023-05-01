9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर
अरमान मलिक का संगीत सफर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था.साल 2006 में आए इस शो में उस अरमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी. इतनी कम उम्र में भी उनकी आवाज ने लोगों को प्रभावित किया.
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9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफरअरमान सिर्फ 4 साल के थे, तभी उनके माता-पिता ने उनकी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी.
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9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफरसाल 2006 में आए इस शो में उस अरमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी. इतनी कम उम्र में भी उनकी आवाज ने लोगों को प्रभावित किया. हालांकि, वह इस शो के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में जगह बनाने में सफल रहे.यही शो उनके लिए आगे बढ़ने का बड़ा कदम साबित हुआ.