9 साल की उम्र में 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' पहुंचे थे अरमान मलिक, यहीं से शुरू हुआ था सिंगिंग का सफर

साल 2006 में आए इस शो में उस अरमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी. इतनी कम उम्र में भी उनकी आवाज ने लोगों को प्रभावित किया. हालांकि, वह इस शो के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में जगह बनाने में सफल रहे.यही शो उनके लिए आगे बढ़ने का बड़ा कदम साबित हुआ.