बिग बी के KBC की चर्चा के बीच अनिल कपूर लाए फैमिली गेम शो, इस दिन होगा‘इंडिया के टॉप 1%' का प्रीमियर

अनिल कपूर ने कहा, 'मैं बेहद उत्साहित हूं यह घोषणा करते हुए कि इंडिया के टॉप 1% का प्रीमियर 5 सितम्बर को होगा. इंडिया के टॉप 1% ऐसा शो है जैसा दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा. यह आपको सरप्राइज करेगा और हर पल सतर्क रखेगा क्योंकि यहां बात इस बात की नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात की है कि आप कैसे सोचते हैं. हर चैलेंज आपके ऑब्ज़र्वेशन, लॉजिक, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड और दबाव में शांत रहने की क्षमता को परखता है.