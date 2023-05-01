विज्ञापन
737 दिन बाद आजाद हुए वे 20 और खुशी में रोया इजरायल, देखिए तस्वीरें

हमास ने सोमवार को सीजफायर के तहत सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया. इस युद्धविराम ने गाजा पट्टी में दो साल से चल रहे युद्ध को रोक दिया है, जिसमें हज़ारों फिलिस्तीन मारे गए.

  • गाजा ने 20 जीवित इजराइली बंधकों को सोमवार सुबह रिहा कर दिया है.
  • इसके बाद सभी इजरायलियों की आंखें नम हो गईं और लगभग 737 दिनों के बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया है.
  • इस दौरान इजरायल ने भी 1,900 से ज़्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया.
  • बंधकों की यह रिहाई ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम एवं बंधक समझौते का जश्न मनाने के लिए इज़राइल में हैं.
  • उन्होंने घोषणा की कि इस समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है.
  • इस समझौते के तहत, इज़राइल ने 1,900 से ज़्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है.
  • साथ ही अकालग्रस्त गाजा में खाद्य और सहायता सामग्री की आपूर्ति बढ़ाने की अनुमति दी है.
  • इजरायली बंधकों की वापसी के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी.
  • गाजा द्वारा रिहा किए गए सभी बंधक पुरुष हैं.
  • इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मोशे बार ने कहा, "आशा और खुशी के साथ-साथ, उन बंधकों के परिवारों के लिए अपार दुःख भी है, जो मारे गए. इजरायल में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी."
  • रिहाई के बाद वापस अपने घर पहुंचे बंधकों की आंखों में आंसु और खुशी नजर आई.
  • सभी इजराइलियों ने तहे दिल से बंधकों की घर वापसी पर उनका स्वागत किया.
  • परिजन वापस अपने घर के लोगों से मिल पाए और इस वजह से उनकी आंखें नम हो गईं.
  • लोगों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की.
