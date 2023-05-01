4 महीने में टूटी शादी, पति, सास और ननद ने की मारपीट? 7 तस्वीरों में पढ़ें एक्ट्रेस की आपबीती
टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने हाल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे कर सभी को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया शादी के 4 महीने बाद ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आने लगी थी. इतना ही नहीं वह घरेलू हिंसा का भी शिकार थीं.
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अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केसएक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक इस बारे में पब्लिकली बात नहीं की क्योंकि वह बहुत प्राइवेट इंसान थीं. अदिति ने कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि जो भी लोग इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं उन्हें उनके परिवार का सपोर्ट मिलेगा.
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