4 महीने में टूटी शादी, पति, सास और ननद ने की मारपीट? 7 तस्वीरों में पढ़ें एक्ट्रेस की आपबीती

अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक इस बारे में पब्लिकली बात नहीं की क्योंकि वह बहुत प्राइवेट इंसान थीं. अदिति ने कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि जो भी लोग इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं उन्हें उनके परिवार का सपोर्ट मिलेगा.