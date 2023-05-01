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4 महीने में टूटी शादी, पति, सास और ननद ने की मारपीट? 7 तस्वीरों में पढ़ें एक्ट्रेस की आपबीती

टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने हाल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे कर सभी को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया शादी के 4 महीने बाद ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आने लगी थी. इतना ही नहीं वह घरेलू हिंसा का भी शिकार थीं.

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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अदिति शर्मा कुछ दिन पहले घरेलू हिंसा की खबरों को लेकर चर्चा में थीं. एक्ट्रेस ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए थे.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अब एक्ट्रेस ने टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह इस सब से कैसे उबर रही हैं.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अदिति शर्मा ने कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है. उसे संभालने के लिए उन्हें थोड़े वक्त की जरूरत है. इसके अलावा वो मेडिटेशन का सहारा भी ले रही हैं.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक इस बारे में पब्लिकली बात नहीं की क्योंकि वह बहुत प्राइवेट इंसान थीं. अदिति ने कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि जो भी लोग इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं उन्हें उनके परिवार का सपोर्ट मिलेगा.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अदिति ने हाल में अपने पति, सास और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अदिति का आरोप था कि शादी के बाद से उन्हें शारीरित और मानसिक रूप से काफी परेशान किया जा रहा था.
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    अदिति शर्मा घरेलू हिंसा केस
    अदिति का कहना था कि साल 2024 नवंबर में शादी के चार महीने बाद ही उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी.
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