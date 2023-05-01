आमिर खान की तीसरी पत्नी की 5 तस्वीरें, 25 साल से हैं एक-दूसरे को जानते, एक बेटे की हैं मां

वारिस पठान ने आगे कहा कि शादी में उनकी पहली और दूसरी पत्नी पहुंचीं, बेटा, बेटी, दामाद भी पहुंचे. उद्योगपति भी पहुंचे. किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? उनकी क्षमता है, उन्होंने किया. अगर आपके अंदर भी क्षमता है तो आप भी करो. उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो दिक्कत क्या है? इसे वह बस जिहाद-जिहाद कह रहे हैं, उन्हें जिहाद का मतलब भी नहीं पता होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

वारिस पठान ने आगे कहा कि शादी में उनकी पहली और दूसरी पत्नी पहुंचीं, बेटा, बेटी, दामाद भी पहुंचे. उद्योगपति भी पहुंचे. किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? उनकी क्षमता है, उन्होंने किया. अगर आपके अंदर भी क्षमता है तो आप भी करो. उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो दिक्कत क्या है? इसे वह बस जिहाद-जिहाद कह रहे हैं, उन्हें जिहाद का मतलब भी नहीं पता होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.