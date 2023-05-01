मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त

हाजी ने रेडिफ के साथ खास बातचीत में बताया, मैं आमिर को 35 साल से जानता हूं. शादी के रिश्ते का वो बहुत सम्मान करते हैं. लोग रिश्ता टूटने के बाद कड़वाहट से भर जाते हैं लेकिन आमिर ऐसे नहीं हैं.