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मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त

आमिर खान को गौरी स्प्रैट से शादी के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच उनके करीबी दोस्त अमीन हाजी उनके सपोर्ट में आए और आमिर से जुड़ी कुछ अंदर की बातें बताई.

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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर काफी विवादों का सामने कर रहे हैं.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट से शादी के बाद से आमिर ट्रोल्स के निशाने पर हैं.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    आमिर की तीसरी शादी को शरियत के मुताबिक गलत बताया गया.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    इस कंट्रोवर्सी और बैकलैश के बीच आमिर के दोस्त हाजी अमीन उनके सपोर्ट में आए हैं.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    हाजी ने बताया कि आमिर रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं. उन्होंने इस बात का हमेशा खयाल रखा है कि उनके परिवार और बच्चों को कभी कोई कमी ना हो.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    हाजी ने रेडिफ के साथ खास बातचीत में बताया, मैं आमिर को 35 साल से जानता हूं. शादी के रिश्ते का वो बहुत सम्मान करते हैं. लोग रिश्ता टूटने के बाद कड़वाहट से भर जाते हैं लेकिन आमिर ऐसे नहीं हैं.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    हाजी ने कहा कि आमिर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान रहे हैं.
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    मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
    हाजी ने बताया कि आमिर को अपने नए रिश्ते में आने में 15 साल लगे. मैंने उन्हें दिल टूटने के दर्द से गुजरते देखा, मैंने उन्हें रोते देखा है. रिश्ते कभी उतने आसान नहीं होते.
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