मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्त
आमिर खान को गौरी स्प्रैट से शादी के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच उनके करीबी दोस्त अमीन हाजी उनके सपोर्ट में आए और आमिर से जुड़ी कुछ अंदर की बातें बताई.
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मैंने उन्हें रोते देखा, तीसरी शादी पर ट्रोल हो रहे आमिर खान के सपोर्ट में आए दोस्तहाजी ने रेडिफ के साथ खास बातचीत में बताया, मैं आमिर को 35 साल से जानता हूं. शादी के रिश्ते का वो बहुत सम्मान करते हैं. लोग रिश्ता टूटने के बाद कड़वाहट से भर जाते हैं लेकिन आमिर ऐसे नहीं हैं.
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