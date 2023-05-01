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4000 करोड़ की रामायणम्, एक से बढ़कर एक एक्टर, जानें कितनी है राम से लेकर रावण की फीस

रामायणम् के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इसी के चलते हम राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और विद्युतजीह्व की फीस बताने वाले हैं.

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    रामायणम् का बजट
    रामायणम् 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका पहला पार्ट दीवाली 2026 में रिलीज होने को तैयार है. जबकि दूसरा पार्ट 2027 में आएगा. खास बात यह है कि दोनों पार्ट को 4000 करोड़ के महंगे बजट में बनाया जाएगा, जिसे लेकर खूब एक्साइटमेंट है.
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    रणबीर कपूर फीस के मामले में नंबर वन
    इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर रामायणम् में सबसे महंगे एक्टर हैं. वहीं श्रीराम की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने एक पार्ट के 75 करोड़ और दो पार्ट के 150 करोड़ रुपए लिए हैं.
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    टॉक्सिक स्टार यश ने रामायण में ली इतनी फीस
    टॉक्सिक द फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स के लिए चर्चा में चल रहे एक्टर यश ने रामायणम् में रावण की भूमिका निभाई है. वहीं खास बात यह है कि वह फिल्म को को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. इसके चलते उन्होंने एक फिल्म का 50 करोड़ और दो फिल्म का 100 करोड़ रुपए लिया है.
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    सीता के रोल के लिए साई पल्लवी की फीस
    साई पल्लवी रामायणम् का ट्रेलर आने के बाद चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने माता सीता का किरदार निभाने के लिए एक पार्ट के लिए 6 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 6 करोड़ रुपए फीस ली है. इसके चलते दो पार्ट के लिए उनकी टोटल फीस 10 करोड़ रुपए लिए हैं.
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    सनी देओल की फीस
    रामायणम् के ट्रेलर में भले ही सनी देओल नजर नहीं आए हैं. लेकिन फैंस उन्हें हनुमान के किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. खास बात यह है कि सनी देओल ने एक पार्ट के लिए 20 करोड़ और दो पार्ट के लिए 40 करोड़ की फीस ली है.
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    रवि दुबे ने लक्ष्मण के रोल के लिए ली इतनी फीस
    रामायणम् में रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है, जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है. इसके चलते उन्होंने दो पार्ट के के लिए 20 करोड़ रुपए लिए लिए हैं. जबकि एक पार्ट के लिए फीस 10 करोड़ रुपए है.
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    विवेक ओबरॉय की चौंका देगी फीस
    रामायणम् के ट्रेलर में विवेक ओबरॉय की झलक देखने को मिली है. लेकिन खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय ने कोई फीस नहीं ली है.
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