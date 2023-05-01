4000 करोड़ की रामायणम्, एक से बढ़कर एक एक्टर, जानें कितनी है राम से लेकर रावण की फीस

सीता के रोल के लिए साई पल्लवी की फीस

साई पल्लवी रामायणम् का ट्रेलर आने के बाद चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने माता सीता का किरदार निभाने के लिए एक पार्ट के लिए 6 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 6 करोड़ रुपए फीस ली है. इसके चलते दो पार्ट के लिए उनकी टोटल फीस 10 करोड़ रुपए लिए हैं.