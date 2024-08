बारिश के कारण नहीं कर पा रहे हैं वॉकिंग और जॉगिंग, घर पर करें ये आसान योग, मिलेगी वजन घटाने में मदद

Home Yoga for weight loss: बारिश के मौसम (Rainy season) में वॉकिंग या जॉगिंग पर जाना मुश्किल होता है. यहां तक कि पार्क में जाकर एक्सरसाइज और योग करने में भी परेशानी होती है. ऐसे में जो लोग फिट रहने और वेट मैनेज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें रूटीन फॉलो करने में परेशानी होने लगती है. इस समय घर पर किए जाने वाले योगासन (Yoga at home) काम के साबित हो सकते हैं. इससे वजन को कंट्रोल रखने में मदद के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगा. आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगासन जो आसानी से घर पर किए जा सकते हैं और इनसे वेट मैनेज करने में मिल सकती है मदद (Yoga at home for weight loss) ….

वेट मैनेज करने वाले योगासन, जो आसानी से घर पर किए जा सकते हैं

सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar)

हर दिन सूर्य नमस्कार करने से वेट मैनेज करने में मदद मिल सकती है. सूर्य नमस्कार से वजन घटने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक सेहत भी बेहतर होती है. सूर्य नमस्कार से मेटाबोलिज्म बढ़ता है, मसल्स मजबूत होती है और हार्ट हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है.

सूर्य नमस्कार करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें.

गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर झुकें.

आगे की ओर झुकते हुए हाथों को पैर की उंगलियों तक ले जाएं और दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर की ओर देखें.

दोनों पैरों को पीछे ले जाकर प्लैंक की मुद्रा में आएं

धीरे-धीरे घुटनों, छाती और ठोड़ी को जमीन पर लगाएं और फिर सांस छोड़ते हुए भुजंगासन में आएं

मुंह नीचे की ओर किए हुए अधोमुख श्वानासन की मुद्रा में आएं.

-दाहिने पैर को आगे लाएं और ऊपर की ओर देखें

अंत में सीधे खड़े हों और पहली नमस्कार की मुद्रा में वापस आएं.

Photo Credit: iStock

उत्तानासन (Uttanasana)

नियमित रूप से उत्तानासन करने से पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है. यह आसन पाचन तंत्र को सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है. यह आसन पीठ दर्द की समस्या में लाभकारी होता है.

उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर पैरों को एक साथ जोड़ें और फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं. सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें और हाथों से पैर की उंगलियों को छुएं. इस स्थिति में कुछ समय के लिए रुकें और फिर वापस पहली मुद्रा में आ जाएं.

नौकासन (Naukasana)

नियमित रूप नौकासन करने से वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इससे पेट की चर्बी कम होती है और मांसपेशियों को ताकत मिलती है. शरीर में लचीलापन बढ़ता है.

नौकासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें और फिर एक साथ सिर, पैर और हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को नाव का आकार दें. इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें और फिर धीरे-धीरे पुरानी स्थिति में वापस आएं.