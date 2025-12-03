Year Ender 2025: 5 पेरेंटिंग ट्रेंड्स जो 2025 में रहे सुपर-हिट, परवरिश भी हुई आसान और बच्चे भी बने स्मार्ट

Year Ender 2025: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में हम सब इस साल को विदा कर देंगे. पेरेंटिंग की बात करें तो इस साल कई बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिले. अब वह दौर चला गया है जब बच्चों की परवरिश करना काफी तनाव और चुनौतीपूर्ण रहता था. इस साल ऐसे कई सुपर-हिट ट्रेंड्स आए जिन्होंने न केवल परवरिश को आसान और स्मार्ट बनाया, बल्कि बच्चों के डेवलेपमेंट को भी बढ़ावा दिया. आज हम आपको डिजिटल डिटॉक्स से लेकर लाइटहाउस पेरेंटिंग तक ऐसे 5 सुपरहिट पेरेंटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बदलते दौर में परवरिश को आसान और बच्चों को स्मार्ट बना दिया.

1. डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox)

आजकल के डिजिटल दौर में पैरेंट्स से लेकर बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है. इससे राहत पाने के लिए 2025 में डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड आया. इस पेरेंटिंग ट्रेंड का मतलब है बच्चों और माता-पिता दोनों के लिए स्क्रीन टाइम कम करना. इसमें फोन, टैबलेट, टीवी और खासतौर से सोशल मीडिया के प्रयोग को सीमित किया जाता है. इसकी जगह रियल लाइफ इंटरेक्शन और ऑफलाइन एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है.

इमोशनल कोचिंग पेरेंटिंग ट्रेंड का मतलब है कि बच्चों के इमोशन्स को समझकर उन्हें संभलना सिखाना. इसमें माता-पिता उनके किसी भी इमोशन को नजरअंदाज नहीं करते बल्कि उन्हें स्वीकार कर प्यार से समझाते हैं. ऐसा करने से बच्चे अपने इमोशन्स को व्यक्त और कंट्रोल करना सीखते हैं. साथ ही इससे बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है.

जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को बिना डांट-फटकार लगाए प्यार, धैर्य और समझदारी से गाइड करना. इसमें पेरेंट्स बच्चों के इमोशन्स को अच्छे से समझते हैं और फिर सही-गलत समझाते हैं. ऐसा करने से बच्चों का बिहेवियर पॉजिटिव बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. इसके अलावा ये घर के माहौल को शांत और खुशहाल बनाने में भी मदद करता है.

लाइटहाउस पेरेंटिंग ट्रेंड का मतलब है बच्चों को दुनिया एक्सप्लोर और जानने की आजादी देना. हालांकि, समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाने वाले लाइटहाउस की तरह माता-पिता भी सही-गलत समझाने के लिए गाइड की तरह मौजूद रहते हैं. खास बात ये है कि इस ट्रेंड में माता-पिता बच्चों को कंट्रोल नहीं करते और फैसले लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं. इससे बच्चों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है.

इको-फ्रेंडली पेरेंटिंग ट्रेंड का मतलब है बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाकर उनकी लाइफ में सस्टेनेबल आदतों को शामिल करना. इसमें पेरेंट्स बच्चों को ऐसी आदतें सिखाते हैं जिसमें प्रकृति को नुकसान न हो और वे जिम्मेदार नागरिक भी बनें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.