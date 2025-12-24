मलयालम फिल्मों के लिए बेहद खराब साल रहा है 2025, 184 फिल्मों में से एक सिर्फ इतनी हुई हिट

साल 2025 साउथ सिनेमा के लिए कुछ खास नहीं रहा, फिर भी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखी. टॉलीवुड और कॉलीवुड से ज्यादा कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने मौजूदा साल में बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बनाए रखा. कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 साबित हुई तो, वहीं मॉलीवुड से हिट फिल्मों का ढेर लग गया. जाते हुए साल 2025 में मलयालम सिनेमा से 184 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें कुल 15 थिएट्रिकल हिट साबित हुईं. आइए जानते हैं इन 15 ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों की लिस्ट के बारे में, जिसे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने जारी किया है.

मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर लिस्ट

साल 2025 की सबसे सुपरहिट मलयालम फिल्म लोका-चैप्टर 1- चंद्रा साबित हुई, जिसकी कहानी ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. महज 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303 करोड़ रुपये, केरल में 122 करोड़ रुपये और भारत में 183 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग मिला है. इसके बाद मोहनलाल की एम्पुरण 2 (268 करोड़ रुपये), थाडुरम (236 करोड़ रुपये), डाइस इरे (82 करोड़ रुपये), कलमकवल (79 करोड़ रुपये), हृदय पूर्वम (76 करोड़ रुपये), अलाप्पुझा जिमखाना (70 करोड़ रुपये), रेखाचित्रम (57 करोड़ रुपये) और ऑफिसर ऑन ड्यूटी ने 54 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. यह सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं, क्योंकि इन सभी फिल्मों ने अपने बजट से कई गुना कमाया है.



हिट कैटेगरी में शामिल हैं ये फिल्में

ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद बात करेंगे मौजूदा साल में रिलीज हुईं उन मलयालम फिल्मों की जिन्हें हिट का टैग मिला. आईएमडीबी के अनुसार, इसमें सबसे पहले नाम आता है फिल्म ईको का, जिसने 6 करोड़ रुपये के बजट में 46 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद 10 करोड़ी बजट प्रिंस एंड फैमिली ने (26 करोड़ रुपये), पेड्डाकलम (8 करोड़ रु बजट) (22 करोड़ रुपये कमाई), द पेट डिटेक्टिव (6 करोड़ रुपये बजट) (16 करोड़ रुपये कमाई), ब्रोमांस (8 करोड़ रुपये बजट) (14 करोड़ रुपये कमाई) और पोनमैन ने 8 करोड़ रुपये के बजट में वर्ल्डवाइड 17 करोड़ रुपये की कमाई की है.



