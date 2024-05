World No Tobacco Day 2024 : आयुर्वेद एक्सपर्ट से जानिए स्मोकिंग छुड़ाने के आसान घरेलू नुस्खे

Ayurvedic tips to get rid of smoking addiction : 'Cigarette is injurious to health' सिगरेट की डिब्बी जब आप खरीदते हैं, तो उसपर साफ-साफ लिखा होता है, बावजूद इसे लोग इसे पीते हैं. दरअसल, सिगरेट में निकोटीन (Nicotine) नाम का रसायन होता है, जो पीने वाले को कुछ देर का सुकून देता है, जो धीरे-धीरे लत बन जाती है. और आगे चलकर माउथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती है. इसको देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ - WHO) ने साल 1987 में ''वर्ल्ड नो टोबैको डे'' मनाने का फैसला लिया, जो अगली साल 1988 में अप्रैल के महीने में मनाया गया. हालांकि, बाद में यह मई में मनाया जाने लगा. वैसे तो तंबाकू जैसी लत को छुड़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम आर्टिकल में आयुर्वेद के माध्यम से कैसे धूम्रपान छुड़ा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे सीनियर डॉक्टर निशांत सिंह से.

सिगरेट छुड़ाने के नुस्खे - tips to quit smoking

डॉ निशांत सिंह बताते हैं कि धूम्रपान फेफड़ों के साथ-साथ हमारे हार्ट, लिवर और किडनी के लिए भी नुकसान दायक है. देखा गया है कि स्मोकिंग अस्थमा के साथ-साथ फेफड़ो के कुछ गंभीर रोग, जैसे सीओपीडी और एन्फाइसिमा जैसे गंभीर रोग होने की संभावना को बढ़ा देते हैं. ऐसे में आप आयुर्वेद के कुछ नुस्खों से स्मोकिंग को छुड़ा सकते हैं.

पहला नुस्खा - अगर आपको सिगरेट पीने का मन करता है, तो आप सौंफ और मिश्री का सेवन करें. इससे आपकी धूम्रपान करने की इच्छा कम हो सकती है.

