World Book Fair In Delhi: प्रगति मैदान में सजा सस्ती किताबों का खजाना, 300 रुपये से कम में मिल रहीं फेवरेट बुक्स, हर उम्र के रीडर्स के लिए कुछ खास

World Book Fair In Delhi: अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में लगा वर्ल्ड बुक फेयर (World Book Fair) आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. यहां हर तरह की किताबें एक ही जगह मिल रही हैं, वो भी सीधे स्टॉल से खरीदने के लिए. सबसे खास बात ये है कि इस मेले में 300 रुपये से कम कीमत वाली किताबों का अच्छा कलेक्शन मौजूद है. जैसे ही लोग मेले में एंट्री करते हैं, हर तरफ किताबों से भरे स्टॉल नजर आते हैं और हर स्टॉल पर कोई न कोई ऐसी किताब मिल जाती है जो जेब पर भारी नहीं पड़ती. बच्चों से लेकर युवा और बड़े रीडर्स तक, सभी के लिए यहां कुछ न कुछ मौजूद है. इस मेले में घूमते हुए लोग सिर्फ किताबें नहीं खरीद रहे बल्कि नई सोच, नई जानकारी और नए अनुभव भी साथ ले जा रहे हैं. कम कीमत के बावजूद किताबों की क्वालिटी और विषय लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिससे ये मेला हर वर्ग के लिए खास बन गया है.
बच्चों के लिए रंगीन और मजेदार किताबें (children books)
वर्ल्ड बुक फेयर में बच्चों के लिए कहानी और ज्ञान से जुड़ी कई किताबें 300 रुपये से कम में मिल रही हैं. इन किताबों में रंगीन तस्वीरें, छोटी कहानियां और सीख देने वाले मैसेज शामिल हैं. पेरेंट्स भी इन किताबों को बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं क्योंकि कम दाम में पढ़ने की आदत डलवाने का ये अच्छा मौका है.यूथ के लिए सीख और मोटिवेशन (youth learning books)
युवा पाठकों के लिए मेले में करियर, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी किताबें मौजूद हैं. ये किताबें आसान भाषा में लिखी गई हैं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. कई युवा यहां से ऐसी किताबें खरीदते दिखे जो उनके लक्ष्य और सोच को मजबूत बना सकती हैं.बड़ों के लिए साहित्य और ज्ञान (books for adults)
बड़े पाठकों के लिए भी इतिहास, साहित्य और बायोग्राफी से जुड़ी किताबें कम दाम में उपलब्ध हैं. ये किताबें न सिर्फ जानकारी देती हैं बल्कि पढ़ने का सुकून भी देती हैं. कम कीमत में ऐसी किताबें मिलना पाठकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.बजट में पढ़ने का मजा (budget reading experience)
वर्ल्ड बुक फेयर (World Book Fair) में अच्छी और सस्ती किताबें साबित करती हैं कि पढ़ने का शौक महंगा नहीं होता. ये वो जगह है जहां हर बुक लवर अपने मन की किताब आसानी से ढूंढ सकता है और बिना ज्यादा खर्च किए ज्ञान की दुनिया में कदम रख सकता है.
