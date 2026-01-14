बच्चे के कान को साफ करने के लिए क्यों न करें ईयरबड्स का इस्तेमाल? पीडियाट्रिशियन ने बताया सफाई का सही तरीका

Kids Ear Cleaning: कान को साफ करने के लिए अधिकतर लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों के कान में ईयरबड्स डालना बेहद खतरनाक हो सकता है. बता दें, कि ईयरबड्स कान के अंदर मौजूद नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कान में संक्रमण या चोट का खतरा बढ़ा देते हैं. इसके अलावा कई बार इससे मैल साफ होने की जगह और अंदर चला जाता है जिससे सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बच्चों के कान की सफाई कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

कान के अंदर कोई चीज न डालें

कई पैरेंट्स बच्चों के कान से मैल साफ करने के लिए ईयरबड्स या हेयर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है. पीडियाट्रिशियन के अनुसार ईयरबड्स जैसी चीजें कान में डालने से इंफेक्शन हो सकता है जिससे बाद में सुनने की परेशानी हो सकती है. साथ ही ब्लीडिंग और सूजन भी बच्चे को परेशान कर सकती है.

पीडियाट्रिशियन के अनुसार मिडिल ईयर में जो वैक्स यानी मैल होता है वो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इसके आगे डॉक्टर बताते हैं कि यह वैक्स अपने आप साफ होता रहता है और इसे अक्सर साफ करने की जरूरत नहीं होती है.

पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि अगर पैरेंट्स को बच्चे के कान में ज्यादा वैक्स या मैल दिखाई देता है तो फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें. वे मेडिकल इक्विपमेंट के जरिए बच्चे के कान को साफ कर देंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी.

माता-पिता को हमेशा बच्चे के एक्सटर्नल ईयर को ही साफ करना चाहिए. इसके अलावा ध्यान रखें कि सफाई के दौरान आप उसके कान में कोई भी चीज न डालें, इससे परेशानी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.