3 से 12 साल के बच्चों को भूलकर भी खाने में न दें ये 3 चीजें, पेरेंटिंग गाइड ने बताया भविष्य में हो सकती हैं परेशानियां

Parenting Tips: आज हम आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन 3 से 12 साल के बच्चों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें भविष्य में कई परेशानियां हो सकती हैं.

पेरेंटिंग टिप्स
Parenting Tips: बच्चों का सही खान-पान उनके शारीरिक और मानसिक विकास की नींव होता है. हर माता-पिता अपने बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हम उन्हें ऐसी चीजें खिला देते हैं जो उनके भविष्य को संकट में डाल सकती हैं. जानकारी के लिए बता दें, 3 से 12 साल की उम्र बच्चों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है. अगर इस उम्र में बच्चे गलत चीजें खाना शुरू कर दें तो उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन 3 से 12 साल के बच्चों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें भविष्य में कई परेशानियां हो सकती हैं. इसकी जानकारी पेरेंटिंग गाइड मनिंदर कौर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. चाय और बिस्किट

अधिकतर पैरेंट्स अपने बच्चों को नाश्ते के रूप में चाय और बिस्किट दे देते हैं. लेकिन पेरेंटिंग गाइड मनिंदर कौर बताती हैं कि, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है. इससे बच्चों की पाचन शक्ति कम होती है और पेट से जुड़ी बीमारियां परेशान करने लगती हैं. इसकी जगह आप बच्चों को 4-5 भिगोए हुए बादाम और दूध दे सकते हैं.

2. नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर

3 से 12 साल की उम्र में कई बच्चों को नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड की आदत लग जाती है, जो कि बेहद हानिकारक होती है. पेरेंटिंग गाइड के अनुसार इन सब चीजों से केवल पेट भरता है और शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं. साथ ही इनसे बच्चों में थकान, मोटापा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

3. कोल्ड ड्रिंक, केक और पेस्ट्री

3 से 12 साल के बच्चों को भूलकर भी पेरेंट्स अत्यधिक  कोल्ड ड्रिंक, केक और पेस्ट्री न दें. इन चीजों में शुगर और अनहेल्दी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बच्चों के शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है. लगातार इनका सेवन करने से बच्चों में मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है और भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है.

