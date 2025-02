महा शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मिल सकते हैं ये फायदे, जानकर चौंक जाएंगे आप

Health Benefits Of Bel Patra: वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा. यह पावन पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है. ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का व्रत रखने से (Shivratri Remedies for Health And Prosperity) साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. महाशिवरात्रि का शुभ दिन कई राशियों के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहेगा. भगवान शिव की कृपा से अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, (Maha Shivratri Rituals and Significance) सभी बाधाएं दूर होंगी, और एक नई शुरुआत का रास्ता खुल सकता है. साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने से मन को शांति और स्थिरता मिलेगी. लेकिन क्या आपको पता है (Maha Shivratri Vrat Benefits) कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है? आइए इस खबर में जानते हैं.

अनेक रोग दूर होते हैं (Ayurvedic Benefits of Bel leaves)

महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है. कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे अनेक रोग दूर होते हैं. आयुर्वेद में भी बेल के औषधीय गुणों का विशेष जिक्र मिलता है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जाता है.

कब्ज की समस्या से राहत (Bel Juice Benefits for Digestion)

बेल एक ऐसा वृक्ष है, जिसके फल, पत्ते और तना आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं. बेलपत्र को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इसके पत्तों से तैयार किया गया काढ़ा कब्ज की समस्या दूर करने में सहायक होता है.

बेल के जूस का फायदा (Bel Juice Benefits for Digestion)

खांसी होने पर बेलपत्र कफ निकालने में सहायक होता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है. इसको खाने से पेट की समस्याएं भी दूर होती हैं. बेल का फल पेट को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए गर्मियों में लोग बेल का जूस पीना पसंद करते हैं.

बेल के पत्तों का पाउडर फायदेमंद (Health Benefits Of Bel Patra)

बेल के पत्तों का पाउडर नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है. इस तेल से सिर की मालिश करने पर बालों को जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है और उनका ग्रोथ तेजी से होता है.

फेस पैक के रूप में यूज कर सकते हैं

बेल के फल के गूदे का उपयोग फेस पैक के रूप में किया जाता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में सहायक होते हैं. इसका इस्तेमाल फोड़े-फुंसी और जलन जैसी समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है.

संतान सुख के लिए उपाय

महाशिवरात्रि के दिन अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और इसके साथ कच्चा दूध भी रखें. हर बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इस दौरान "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए. मान्यता है कि इस विधि से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है.

बीमारी से मुक्ति के लिए उपाय

महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें पीला चंदन मिलाएं और 108 बेलपत्र डालें. इसके बाद, एक-एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हुए मन ही मन "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

