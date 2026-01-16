एलोवेरा नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें? जानें एलोवेरा के पत्ते को मोटा कैसे करें

How To Make Aloe vera Grow Big Faster: एलोवेरा को सबसे फायदेमंद पौधों में से एक माना जाता है. ये आपकी स्किन, बालों से लेकर सेहत तक के लिए भी बेहद लाभदायक होता है, साथ ही इसे घर पर ही आसानी से उगाया भी जा सकता है. लेकिन कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी एलोवेरा का पौधा या तो ठीक से ग्रो नहीं करता है, पौधे की ग्रोथ एक जगह रुक जाती है, एलोवेरा के पत्ते पतले रह जाते हैं, पौधा कमजोर दिखता है या एलोवेरा जल्दी सूखने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. दरअसल, कई बार हम जाने-अनजाने में कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा ग्रो नहीं कर पाता है. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में, साथ ही जानेंगे एलोवेरा के पत्ते को मोटा कैसे करें.
न करें ये आम गलतियांनंबर 1- ज्यादा पानी देना सबसे बड़ी गलती
एलोवेरा एक सक्युलेंट पौधा है, यानी इसे बहुत कम पानी चाहिए. ऐसे में एलोवेरा के पौधे में बहुत ज्यादा पानी न डालें. पानी डालने से पहले मिट्टी को चेक कर लें, अगर मिट्टी पूरी तरह सूखी हुई है, केवल तब ही पानी दें. अगर मिट्टी गीली रहते हुए पानी दे दिया जाए, तो जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है. यही वजह है कि पत्ते मोटे नहीं हो पाते.नंबर 2- तेज और अच्छी धूप जरूरी है
एलोवेरा को ब्राइट सनलाइट बहुत पसंद है. अगर पौधा कम रोशनी वाली जगह पर रखा गया है, तो उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है और पत्ते पतले रहने लगते हैं. कोशिश करें कि इसे रोजाना अच्छी धूप मिले, खासकर सुबह की धूप सबसे बेहतर मानी जाती है.नंबर 3- बहुत छोटे पप्स को अलग न करें
एलोवेरा के साथ छोटे-छोटे नए पौधे निकलते हैं, जिन्हें पप्स कहा जाता है. बहुत लोग इन्हें जल्दी अलग कर देते हैं. ऐसा करने से बचें. बहुत छोटे पप्स को अलग करने से उनका विकास रुक जाता है. बेहतर है कि थोड़ा बड़ा होने दें, ताकि जड़ें मजबूत बन सकें.नंबर 4- बहुत बड़े गमले में न लगाएं
इन सब से अलग एलोवेरा को हमेशा छोटे या मीडियम साइज के गमले में ही लगाना चाहिए. बहुत बड़े गमले में लगाने से जड़ें ठीक से सेट नहीं हो पातीं है, जिससे पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है. छोटा गमला जड़ों को मजबूत बनने में मदद करता है. ऐसे में एलोवेरा के पौधे को हमेशा छोटे गमले में ही उगाएं.
बस इन 4 बातों को ध्यान में रखकर आप अपने एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और इससे सालभर हर-भरा रख सकते हैं.
