फ्लाइट में क्यों नहीं ले जा सकते डंबल और कूदने वाली रस्सी? वजह ऐसी कि रह जाएंगे हैरान, जिम वाले जरूर जान लें

Plane mai kya na lekar jayen: फ्लाइट में यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है. ऐसे में अगर आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको परेशान होना पड़ सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन में कुछ चीजें ले जाना सख्त मना होता है. अगर आप इन चीजों को अपने साथ ले जाते हैं तो एयरपोर्ट स्टाफ सामान को जब्त कर सकते हैं. इन्ही प्रतिबंधित चीजों में से शामिल हैं डंबल (Dumbbells) और कूदने वाली रस्सी (Skipping Rope). अधिकतर जो लोग नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं वे अपने सफर के दौरान जिम से जुड़ी चीजें ले जाना पसंद करते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फ्लाइट में आखिर क्यों डंबल और कूदने वाली रस्सी ले जाने की अनुमति नहीं होती है और इसके पीछे का कारण क्या है.

क्यों नहीं ले जा सकते डंबल और स्किपिंग रोप?

अगर आप जिम लवर हैं तो ये जानकारी आपके काम की है. दरअसल, सुरक्षा कारणों से डंबल और स्किपिंग रोप केबिन बैगेज में नहीं ले जाए सकते हैं. साथ ही इससे बाकी पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहता है.

डंबल में भारी वजन होने के कारण खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. इससे जाने-अनजाने में दूसरे यात्रियों को चोट पहुंच सकती है. स्किपिंग रोप- कूदने वाली रस्सी का इस्तेमाल हथियार के रूप में गल घोंटने में इस्तेमाल किया जा सकता है इस वजह से ये फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं.

आप अपने स्पोर्ट्स आइटम्स को केवल अलॉटेड चेक-इन बैगेज (Checked Baggage) अलाउंस के अनुसार पैक कर ले जा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप प्रतिबंधित चीजों को कैबिन बैगेज में ले जाते हैं तो सुरक्षा जांच में इन्हें जब्त किया जा सकता है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation in India) के अनुसार हैंड बैगेज में नुकीले खतरनाक उपकरण जैसे चाकू, कैंची, स्विस आर्मी नाइफ, लाठी-डंडे, स्टन गन समेत कई चीजें ले जाना प्रतिबंधित हैं. ऐसे में आप जब भी हवाई यात्रा के लिए पैकिंग करें तो इस नियम का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.