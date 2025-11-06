जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 स्टार्स में रह चुके हैं शामिल

Anunay Sood Passed Away: सबसे जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स में से एक अनुनय सूद ने 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके निधन की खबर उनके परिवार ने गुरुवार सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दी. हालांकि, मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि अनुनय की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट अमेरिका के लास वेगास से थी.

परिवार ने जारी किया बयान

अनुनय सूद के इंस्टाग्राम हैंडल पर परिवार ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि 'अत्यंत दुख के साथ हमें अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है. इस कठिन समय में हम आपसे समझ और प्राइवेसी बनाए रखने की अपील करते हैं. हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि निजी संपत्ति के पास भीड़ इकट्ठा करने से बचें'. पोस्ट में आगे कहा गया कि 'कृपया उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थनाओं को बनाए रखें. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे'.

अनुनय सूद जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होने के साथ-साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे. उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3,84,000 सब्सक्राइबर थे. उनके इंस्टाग्राम पेज के अनुसार 32 साल की उम्र में दुनिया भर के 30 से अधिक देशों की यात्रा की है, जिसमें फ्रांस, इटली, ग्रीस, जापान और हांगकांग जैसी कंट्री शामिल हैं.

अनुनय सूद को लगातार तीन साल- 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया. इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई टूरिज्म बोर्ड्स और ग्लोबल ब्रांडों जैसे स्विट्जरलैंड टूरिज्म (Switzerland Tourism), विजिट सऊदी अरब (Visit Saudi Arabia), न्यूजीलैंड टूरिज्म बोर्ड (New Zealand Tourism Board)के साथ कॉलेब किया है.

अनुनय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी करियर की शुरुआत की थी. 2017 में यूट्यूब की दुनिया में आने से पहले उन्होंने दुबई में ग्राउंडवर्क सॉल्यूशंस नाम की एक मार्केटिंग एजेंसी खोली थी जिससे उनकी कमाई काफी अच्छी होती थी. जब उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया तो वे जल्द वायरल हो गए और समय के साथ उन्होंने 3.8 लाख सब्सक्राइबर्स भी हासिल कर लिए.