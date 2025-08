बुढ़ापे में जरूर लेने चाहिए ये 5 विटामिन्स, डॉक्टर ने बताया कभी नहीं होगी जोड़ों में दर्द की शिकायत

Which vitamin is best for old age: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. खासकर 60-70 की उम्र के बाद चलने-फिरने में तकलीफ, पैरों में कमजोरी और थकान होना आम बात हो जाती है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को सही मात्रा में लेने से इन समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. इसी कड़ी में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 6 ऐसे विटामिन्स बताए हैं, जिन्हें 60 की उम्र के बाद डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इन विटामिन्स के कुछ नेचुरल सोर्स-

कुछ भी खाते ही गैस-एसिडिटी से हो जाता है बुरा हाल? इस Chinese तकनीक से तुरंत मिल जाएगा आराम, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कमाल का नुस्खा

बुढ़ापे में जरूर लेने चाहिए ये 6 विटामिन्स

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. ये हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है. विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती देता है. ऐसे में बुढ़ापे में इस विटामिन को जरूर लें. इसके लिए आप रोज 20-30 मिनट धूप में बैठ सकते हैं. धूप विटामिन डी का सबसे बेहतरीन स्रोत है. इससे अलग आप मछली, अंडे, दूध जैसी चीजें डाइट में शामिल कर सकते हैं. इनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है. साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं.

विटामिन B12 नसों और मांसपेशियों की हेल्थ के लिए जरूरी है. यह बॉडी बैलेंस और पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है. इसके लिए डॉक्टर अंडा, मटन, फिश, दूध आदि खाने की सलाह देते हैं. वेजिटेरियन लोग B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स या डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट ले सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है जो जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत रखता है. साथ ही यह शरीर को ऑक्सिडेटिव डैमेज से भी बचाता है. आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और शिमला मिर्च इसके अच्छे स्रोत हैं.

यह कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है. डॉक्टर जैदी बताते हैं, विटामिन K2 अंडे की जर्दी, पनीर, दही और हरी सब्जियों में पाया जाता है.

यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो मांसपेशियों को उम्र के असर से बचाता है. साथ ही इम्यूनिटी और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है. डॉक्टर इसके लिए बादाम, तिल, सनफ्लावर सीड्स और पालक खाने की सलाह देते हैं.

इन सब से अलग डॉक्टर मैग्नीशियम को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. यह एक मिनरल है लेकिन मांसपेशियों के अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से पैरों में खिंचाव और दर्द हो सकता है. यह बादाम, काजू, चिया सीड्स, दालें और डार्क चॉकलेट में मिलता है.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, 60 की उम्र के बाद इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इससे न केवल शरीर को ताकत मिलती है, बल्कि बुढ़ापे में होने वाली जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी कम होती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.