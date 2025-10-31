बाल बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी होता है?

Vitamins For Hair Growth: लंबे बालों की चाहत हर कोई रखता है. बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम जो करते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बालों की ग्रोथ एक ही जगह आकर रुक गई है या बाल बढ़ नहीं रहे हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये ऐसा शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के चलते हो सकता है. इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, बालों को मजबूत और लंबा बनाने के लिए केवल बाहर से तेल या शैंपू लगाना काफी नहीं होता, बल्कि अंदर से सही पोषण मिलना बहुत जरूरी है. खासकर कुछ विटामिन्स बालों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बाल बढ़ाने के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कण बनाने में मदद करता है. ये कोशिकाएं स्कैल्प (सिर की त्वचा) तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और ग्रोथ बेहतर होती है. अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. इसकी पूर्ति के लिए अपने आहार में साबुत अनाज, बादाम, मांस, सीफूड और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें.

विटामिन D को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी से शरीर में बनता है. यह बालों की नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है और स्कैल्प की सेहत को बनाए रखता है. इसकी कमी से बाल झड़ने या पतले होने की समस्या हो सकती है. इसके लिए आप रोज सुबह थोड़ी देर धूप में रहें और अपने भोजन में मशरूम, फैटी फिश (जैसे सैल्मन या टूना) और अंडे की जर्दी शामिल करें.

विटामिन E एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. यह फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बालों की रक्षा करता है. इसकी अच्छी मात्रा पाने के लिए व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं.

अगर आपकी डाइट से ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं. ध्यान रखें कि किसी भी सप्लीमेंट को खुद से लेना सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की जरूरतें अलग होती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



