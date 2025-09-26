किस तेल से करनी चाहिए छोटे बच्चों की मालिश? चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया सही तरीका

बच्चे के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद से उसकी मालिश शुरू हो जाती है. घर पर दादी-नानी से लेकर तमाम लोग रोजाना बच्चे की तेल मालिश करते हैं और इसमें उन्हें काफी मजा आता है. तेल मालिश से बच्चा भी काफी खुश होता है और ये उसके लिए जरूरी भी है. हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर बच्चे की मालिश के लिए कौन सा तेल सही है. आज हम आपको बतात हैं कि आपके बच्चे के लिए कौन सा तेल सबसे सेफ है और क्यों इससे मालिश करनी चाहिए.

स्किन केयर बहुत जरूरी

चाइल्ड स्पेशलिसट डॉ सौरभ कपूर ने एक वीडियो में इसे लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लोग मालिश करते हुए क्या गलती करते हैं. उन्होंने बताया कि बड़ों की स्किन के मुकाबले बच्चों की स्किन काफी अलग और सेंसिटिव होती है, उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है. बच्चे की स्किन को मॉइश्चराइज रखना काफी जरूरी है. दिन में दो बार कम से कम बच्चे की ऑयलिंग जरूरी है.

किस तेल से करें मालिश?

डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को मॉइश्चराइज रखने के लिए ऑयल लेयर जरूरी है. इसके लिए नारियल तेल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए. मार्केट में कई तरह के बेबी ऑयल आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. डॉ सौरभ ने बताया कि देसी घी, सरसों का तेल या फिर आंवले का तेल इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इनके अंदर इरिटेंट्स होते हैं, जो बच्चे की स्किन को पूरा लाल कर सकते हैं और इनसे एलर्जी हो सकती है.

इस वक्त करें मालिश

बच्चों की मालिश करने का सही वक्त क्या है, इसे लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. बच्चे की मालिश का सबसे सही वक्त दोपहर का होता है. इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को नहलाने के बाद भी उसक बॉडी को मॉइश्चराइज करें. हमेशा बच्चे के शरीर पर तेल या फिर किसी मॉइश्चराइजर की लेयर होनी चाहिए.