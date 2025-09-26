विज्ञापन

बच्चे के गले में फंस गया है सिक्का तो तुरंत करें ये काम, ऐसे बच सकती है जान

Coin Stuck In Child Throat: कई बार जब बच्चे सिक्का या फिर कोई दूसरी चीज निगलने की कोशिश करते हैं तो ये उनके गले में अटक जाती है, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे के गले में फंस गया है सिक्का तो तुरंत करें ये काम, ऐसे बच सकती है जान
बच्चा सिक्का या कुछ और निगल ले तो तुरंत करें ये काम

बच्चों की आदत होती है कि वो कुछ भी उठाकर उसे मुंह में डाल देते हैं, यही वजह है कि उन पर कड़ी नजर रखनी होती है. ऐसा नहीं करने से बच्चे कुछ ऐसा खा लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है. ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जब बच्चे कुछ निगल लेते हैं और वो उनके गले में अटक जाता है. फिर चाहे वो च्युइंग गम हो या फिर सिक्का, बच्चे सब कुछ निगलने की कोशिश करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि अगर बच्चे के गले में सिक्का या फिर कुछ फंस गया है तो आप खुद कैसे इसे निकाल सकते हैं. 

तुरंत एक्शन लेने की जरूरत

जब भी किसी बच्चे के गले में कुछ फंसता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं. ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता है, कुछ भी गलती करने या देरी से बच्चे की जान जा सकती है. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या करना चाहिए और गले में फंसी चीज को निकालने का सही तरीका क्या है. 

सबसे पहले देखें ये चीज

सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्का या कोई दूसरी चीज बच्चे की सांस की नली में अटकी है या फिर खाने की नली में गई है. इसके लिए आप बच्चे की हरकतें देख सकते हैं. अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है और आवाज नहीं निकाल पा रहा है तो, इसका मतलब है कि बच्चे की सांस की नली में सिक्का फंस गया है. वहीं अगर बच्चा बात कर पा रहा है और ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है तो सिक्का खाने की नली में फंसा होता है. 

दुनिया भर में पहले पीरियड्स होने पर ऐसे मनाया जाता है जश्न, मासिक धर्म से जुड़े ये रिवाज चौंका देंगे

सिक्का निगलने पर क्या करें?

बच्चे ने अगर मस्ती-मस्ती में सिक्का निगल लिया है तो आपको सबसे पहले बिना पैनिक हुए बच्चे को ठीक से पकड़ लें. इस दौरान बच्चा घबरा सकता है और चिल्लाने की कोशिश करता है. बच्चे को अपने पैरों से जकड़कर उसे आगे की तरफ झुका लें और एक हाथ पेट पर रखें. इसके बाद बच्चे की पीठ पर लगातार तेज थपकी देना शुरू करें. इस दौरान पेट पर भी पुश करें, जिससे बच्चे को खांसी आएगी और सिक्का तुरंत बाहर निकल जाएगा. 

अगर बच्चे ने सिक्का निगल लिया है तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आमतौर पर ये मल के रास्ते से निकल आता है. अगर सिक्का नहीं निकला है तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर इसे तुरंत कुछ ही मिनट में बाहर निकाल देते हैं. कुल मिलाकर इसे लंबे वक्त तक इग्नोर न करें और बच्चे के पेट से जल्दी से जल्दी इस चीज को निकलवाएं. ध्यान रहे कि इस दौरान बच्चे को खाली पेट रखें और केला या फिर कुछ भी न खिलाएं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coin Stuck In Child Throat, Remove Coin From Throat, Throat Choke, Swallowed Objects In Kids
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com