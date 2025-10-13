सर्दियों में बच्चे की मालिश किस तेल से करनी चाहिए? पीडियाट्रिशियन ने बताया किस तेल का कभी नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

Parenting Tips: सर्दी का मौसम नजदीक है. धीरे-धीरे अब ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है. ऐसे में खासकर बच्चों की सेहत पर और अधिक ध्यान देना जरूरी हो जाता है. बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए मालिश करना आम बात है. हालांकि, कई बार माता-पिता इसके लिए गलत तेल का इस्तेमाल करने लगते हैं, इससे फायदे की बजाय उल्टा मासूम की स्किन को नुकसान होने लगता है. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि ठंड के मौसम में बच्चे की मालिश के लिए किस तेल का इस्तेमाल करना सही रहता है और किस तेल से मालिश करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

बच्चों की मालिश के लिए कौन सा तेल है बेस्ट?

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नारियल तेल का. डॉक्टर आनंद बताते हैं, नारियल का तेल हल्का होता है और त्वचा में आसानी से समा जाता है. इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बच्चे की त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं. यह स्किन को मुलायम बनाए रखता है और ड्राईनेस रोकता है. ऐसे में आप मालिश के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

जैतून के तेल में विटामिन ई और अच्छे फैट्स होते हैं, जो बच्चे की त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं. यह बहुत शुष्क त्वचा वाले बच्चों के लिए फायदेमंद है. हालांकि, अगर बच्चे को एक्जिमा है या बच्चे की स्किन सेंस्टिव है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कुछ मामलों में जलन या खुजली पैदा कर सकता है.

तिल का तेल गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में यह सबसे उपयुक्त माना जाता है. यह शरीर में गर्मी बनाए रखता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है. ठंडे इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए यह तेल बेहतरीन है.

इन सब से अलग ठंड में बच्चों की मालिश करने के लिए आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हल्का होता है, साथ ही त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है.



किस तेल से बचना चाहिए?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर आनंद बताते हैं, बच्चों की त्वचा पर सरसों का तेल, मिनरल ऑयल, सुगंध या रंग मिले तेल, एसेंशियल ऑयल (जैसे यूकेलिप्टस, कपूर, टी ट्री या पेपरमिंट) और मूंगफली का तेल कभी नहीं लगाना चाहिए. ये तेल त्वचा के रोमछिद्र बंद कर सकते हैं या एलर्जी पैदा कर सकते हैं.

पीडियाट्रिशियन आगे बताते हैं, बच्चे की मालिश हमेशा उसके नहाने से पहले करें और नहाने के बाद उसकी त्वचा पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा पूरे सर्दी के मौसम में नरम, स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.