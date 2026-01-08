Liquid vs powder blush: लिक्विड ब्लश या पाउडर ब्लश, जानें आपकी स्किन के लिए कौन सा है ज्यादा बेहतर

Liquid vs powder blush: महिलाओं का मेकअप तब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक चेहरे पर ब्लश न लगा हो. ब्लश आपको एकदम फ्रेश लुक देता है. इसे लगाने के बाद चेहरा तुरंत ब्राइट और ग्लोइंग दिखने लगता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को कंफ्यूजन रहती है कि वे लिक्विड ब्लश यूज करें या पाउडर ब्लश? या कौन सा ब्लश स्किन पर ज्यादा अच्छा लगता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

लिक्विड ब्लश

सबसे पहले बात लिक्विड ब्लश की करें, तो ये स्किन में आसानी से ब्लेंड हो जाता है और चेहरे पर बहुत नेचुरल, सॉफ्ट और फ्रेश फ्लश देता है. ये 'नो मेकअप' मेकअप लुक के लिए बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि यह भारी नहीं लगता और स्किन जैसा ही लुक देता है. ये खासतौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि लिक्विड ब्लश स्किन को हाइड्रेटेड दिखाता है और ड्राई पैचेस को हाइलाइट नहीं करता है. नॉर्मल से कॉम्बिनेशन और मैच्योर स्किन पर भी ये अच्छा काम करता है, क्योंकि यह फाइन लाइंस में सेट नहीं होता और टेक्सचर भी ज्यादा नहीं दिखाता है.

हालांकि, बहुत ऑयली स्किन पर लिक्विड ब्लश लगाने से बचें. ऑयली स्किन पर लिक्विड ब्लश टिकता नहीं है, ये आपके पूरे चेहरे पर फैल सकता है.

पाउडर ब्लश खासकर तब काम आता है जब लंबे समय तक मेकअप टिकाना हो. यह ऑयल कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए पाउडर ब्लश ज्यादा बेहतर है.

पाउडर ब्लश लंबे इवेंट्स, पार्टियों या आउटडोर फंक्शंस के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता. बस ध्यान रखें कि बहुत ड्राई या टेक्सचर्ड स्किन पर यह कभी-कभी पैची दिख सकता है. इसलिए पाउडर ब्लश लगाने से पहले त्वचा को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना जरूरी है.

अगर आपका स्किन टाइप ड्राई या नॉर्मल है और आपको नेचुरल, ग्लोइंग और स्किन जैसा फिनिश पसंद है, तो आपके लिए लिक्विड ब्लश अच्छा रहेगा. वहीं, अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको लॉन्ग-लास्टिंग, मैट लुक चाहिए, तो पाउडर ब्लश बेहतर विकल्प है. खास मौकों पर दोनों को साथ में लेयर करके भी लगाया जा सकता है, जिससे ग्लो भी मिलेगा और टिकाऊ भी रहेगा. इस तरह आप अपने लिए सही ब्लश चुन सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.