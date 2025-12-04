Kis dhatu ke bartan mein khana banana chahiye : आजकल हमारी किचन में ज्यादातर लोग स्टील, नॉन-स्टिक, ग्रेनाइट और ग्लास वाले बर्तन इस्तेमाल करते हैं. ये दिखने में अच्छे लगते हैं और इस्तेमाल में भी आसान होते हैं. लेकिन अगर हम पुराने समय को देखें तो हमारे बुजुर्ग मिट्टी, तांबा, पीतल, कांसा और लोहे के बर्तनों में ही खाना बनाते और खाते थे. आयुर्वेद भी इन्हीं बर्तनों को सबसे ज्यादा हेल्दी मानता है. इन धातुओं में ऐसे गुण होते हैं जो खाने के साथ हमारे शरीर तक पहुंचते हैं और हेल्थ को मजबूत बनाते हैं. इस वजह से पुराने जमाने के लोग कम बीमार पड़ते थे और ज्यादा ताकतवर रहते थे. चलिए जानते हैं कि अलग-अलग धातु के बर्तन हमारे लिए कैसे फायदेमंद होते हैं.

मिट्टी के बर्तनों के फायदे (Benefits of Clay Utensils)

मिट्टी के बर्तन सबसे प्राकृतिक और सुरक्षित माने जाते हैं. इनमें बना खाना स्वादिष्ट होता है और इसका पोषण भी बना रहता है. मिट्टी शरीर को ठंडक भी देती है, इसलिए एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं. मिट्टी के घड़े का पानी भी बहुत हल्का और शरीर के लिए अच्छा माना जाता है.

तांबा और पीतल के बर्तनों के फायदे (Benefits of Copper and Brass)

तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है और पाचन सही होता है. तांबा और पीतल बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. इन बर्तनों में खाना खाने से शरीर में नई ऊर्जा आती है और कमजोरी कम होती है.

कांसे के बर्तनों के फायदे (Benefits of Kansa Utensils)

कांसा शरीर के कफ और पित्त को संतुलित करने में मदद करता है. इसमें खाना खाना पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. यह आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है. कांसा एनीमिया और पेट की कई समस्याएं कम करने में मदद करता है और शरीर को अंदर से साफ रखता है.

लोहे के बर्तनों के फायदे (Benefits of Iron Utensils)

लोहे की कड़ाही में बना खाना शरीर में आयरन की कमी को धीरे-धीरे पूरा करता है. इससे खून बढ़ता है और कमजोरी दूर होती है. आयुर्वेद में लोहा ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है. यह सांस और लिवर से जुड़ी समस्याओं में भी मदद करता है.

तांबे के बर्तनों के अन्य फायदे (More Benefits of Copper Utensils)

तांबे में घाव भरने की क्षमता होती है. यह खांसी, साइनस, बुखार और पेट से जुड़े कई रोगों में राहत देने में मदद करता है. तांबा शरीर को डिटॉक्स भी करता है, यानी अंदर की गंदगी को साफ करता है.