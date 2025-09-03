Best Drinking Water: पानी, हमारी सबसे बेसिक जरूरत है, लेकिन अब ये सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं रही, बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट भी बन चुकी है. आज जहां 20 रुपये में एक लीटर पानी मिल जाता है, वहीं कुछ बॉटल्स की कीमत 5,000 रुपये तक पहुंच जाती है.हाल ही में मशहूर यूट्यूबर राज शमानी (Raj Shamani) ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चखे गए खास पानी के बारे में अपने अनुभव शेयर किए. (Kaun Se Hain Khas Pani) उन्होंने इंस्टाग्राम पेज ChalChitraTalks पर बात करते हुए बताया कि कैसे अब मार्केट में ग्लेशियर का अनटच्ड वाटर, मीठी झील का पानी, ब्लैक वाटर और यहां तक कि क्रिस्टल जड़े पैकेजिंग वाला पानी भी बिक रहा है.(Kaun sa Pani Hai peene ke liye sabse achcha)

राज शमानी के टॉप 3 वॉटर पिक (Three Water recommendation By Raj Shamani)

1. डेनमार्क का स्केलेडिक (Skeldic) वाटर

राज शमानी के मुताबिक ये पानी सीधे ग्लेशियर से लिया जाता है और बिल्कुल अनटच्ड और अनप्रोसेस्ड रहता है. इसका स्वाद इतना प्योर और मीठा होता है कि पानी के बारे में कम जानने वाला भी फर्क महसूस कर सकता है.

2. यूके का हिल्डन (Hildon) वाटर

ये पानी खास इसलिए है क्योंकि इसे बकिंघम पैलेस में सर्व किया जाता है. इंग्लैंड के रॉयल फैमिली का ये फेवरेट वाटर है. स्वाद में भले ही खास बदलाव न हो, लेकिन “रॉयल कनेक्शन” इसे लग्ज़री फील देता है.

3. ब्लिंक H2O – कीमत ₹5,000 प्रति बॉटल

इस पानी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पैकेजिंग. बॉटल पर क्रिस्टल से Bling लिखा होता है, और यही इसे हाई-एंड और कलेक्टेबल बनाता है. इसमें पानी से ज्यादा उसकी “शो-ऑफ” वैल्यू बिकती है.

Photo Credit: Freepik

और भी है तरह तरह के पानी

राज शमानी ने बताया कि इसके अलावा भी तरह तरह के पानी हैं. जैसे अगर आपको कैन्स में पानी पीना है तो लिक्विड डेथ काफी फेमस है. नार्वे का पानी पीना है तो वॉश वाटर है. इसकी बॉटल 6 सौ रुपए की होती है. इसी तरह इवियन है जिसे फ्रेंच कंपनी तैयार करती है. इसके अलावा नेचुरल वाटर, स्प्रिंग वाटर, आर्टिसन वाटर भी मिलते हैं. ये सभी प्रोसेस मिनरल वाटर हैं. इसके साथ ही ब्लैक वाटर और स्पार्कलिंग वाटर भी मिलता है. स्पार्कलिंग वाटर में पेरियर काफी फेमस है.