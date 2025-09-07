कोलेजन बढ़ाने के लिए कौनसी जड़ी-बूटी है सबसे अच्छी? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Collagen Foods For Skin: स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर सोशल मीडिया तक पर आपने कोलेजन के बारे में पढ़ा या सुना होगा. लेकिन, कोलेजन होता क्या है? कोलेजन एक तरह का स्ट्रक्चुअल प्रोटीन होता है जिससे 75 से 80 प्रतिशत तक स्किन बनती है. कोलेजन से स्किन जवां नजर आती है, त्वचा पर कसावट बनी रहती है, त्वचा प्लंप रहती है और खूबसूरत नजर आती है. त्वचा के अलावा मसल्स और हड्डियों को भी मजबूती के लिए कोलेजन की जरूरत होती है. ऐसे में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए कोलेजन की जरूरत होती है. कोलेजन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों (Ayurvedic Herbs) का सेवन भी किया जा सकता है. इसी बारे में बता रही हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा मिश्रा गोस्वामी. आइए जानते हैं किन जड़ी बूटियों से त्वचा का कोलेजन बढ़ सकता है.

किन जड़ी बूटियों से बढ़ेगा कोलेजन

गोटूकोला (Gotukola) या मंडूकपर्णी टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन को बेहतर बनाता है. यह चोट भरने और टिशू रिजनरेशन में भी कारगर होता है.

आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है. विटामिन सी कोलेजेन क्रॉस लिंकिंग के लिए जरूरी होता है.

मुलेठी एक रसायन है और टिशू हीलिंग, चोट भरने और कोलेजन रिटेंशन में मदद करता है.

अश्वगंधा (Ashwagandha) स्ट्रेस को कम करता है. इससे कोर्टिसोल कम होता है और कोर्टिसोल से होने वाले कोलेजन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है.

सूखे मेवे और बीज जिंक और विटामिन ई से भरपूर होते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि शतावरी एक अच्छा रसायन है और स्किन को इतने अच्छे से नरिश करता है कि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और कोलेजन बढ़ने में भी असर नजर आता है.

इन आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन का तरीका भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शेयर किया है. जिन आयुर्वेदिक चीजों का यहां जिक्र यहां किया गया है उनका पाउडर बनाकर एक चम्मच दिन में एक बार लिया जा सकता है. 1 से 3 महीने तक खाली पेट इस चूर्ण का सेवन करने पर कोलेजन बढ़ने में फायदा नजर आता है. इसके अलावा, सूखे मेवों को स्नैक्स की तरह खाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.