Nak m sarso ka tel dalne ke fayde : सर्दियों के मौसम में नाक बंद होना, सूखापन, एलर्जी और साइनस जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में लोग घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. जिनमें सोते समय नाक में सरसों (Sarson Ke Tel Ke Fayde) का तेल डालना भी काफी जांचा परखा नुस्खा है. आयुर्वेद में इसे ‘नस्य' कहा गया है. जो नाक की नॉस्ट्रिल्स को स्मूथ कर देता है और सांस लेने में राहत पहुंचाता है. हालांकि हर घरेलू नुस्खा सभी के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं. इसलिए नाक में तेल (Naak Me Tel Daalne Se Kya Hota Hai) डालने के फायदे, सही समय और सावधानियों को जानना बेहद जरूरी है.

रात को सोते समय नाक में सरसों का तेल डालने से क्या होता है? (What happens when you put mustard oil in the nose at night?)

सोने से पहले नाक में 1-2 बूंद सरसों का तेल डालने से सूखी नाक को नमी मिल सकती है. ये नाक की नसों को लुब्रिकेट करता है. जिससे सुबह उठकर जलन, खुजली या सूखेपन की समस्या कम महसूस होती है. कई लोगों को इससे नाक बंद होने में भी थोड़ी राहत मिलती है. क्योंकि तेल की गर्म तासीर सूजन को कम करने में मदद कर सकती है.

नाक में तेल कब डालना चाहिए? (When should you put oil in the nose?)

आमतौर पर नाक में तेल डालने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से ठीक पहले माना जाता है. दिनभर की धूल, प्रदूषण और ठंडी हवा से नाक सूख जाती है, ऐसे में रात का समय रिलैक्सेशन के लिए बेहतर रहता है.

• नाक में सूखापन, जलन या खिंचाव महसूस हो

• कमरे की हवा बहुत ड्राई हो

• बार-बार नाक बंद रहती हो

• हल्की एलर्जी की वजह से सांस लेने में कठिनाई होती हो

नाक में सरसों का तेल डालने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी-जुकाम से परेशान लोगों को सोने से पहले नाक में सरसों का तेल (Mustard Oil in Nose) डालना चाहिए इससे काफी राहत मिलेगी और बंद नाक भी खुल जाएगी. सर्दी में खासकर सर्दी-जुकाम या फिर कफ के कारण नाक बंद हो जाती है. इस स‍िचुएशन में नाक में सरसों के तेल को डालना काफी फायदेमंद माना गया है, सरसों का तेल गर्म करके पानी में डालना चाह‍िए.

रात को सोते समय नाक बंद हो जाए तो क्या करें? (What to do if the nose gets blocked at night?)

• भाप लें, इससे नाक की नसें खुलती हैं

• तकिया थोड़ा ऊंचा रखें ताकि सांस लेना आसान हो सके

• नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप्स का उपयोग करें

• कमरे में ह्यूमिडिफायर चलाएं

• गर्म पानी से गरारा करें

सरसों का तेल कब नहीं लगाना चाहिए? (When should you avoid using mustard oil in the nose?)

• अगर आपको सरसों से एलर्जी या जलन होती है

• नाक के भीतर घाव या खुली त्वचा हो

• लगातार छींक, रेडनेस या सूजन बनी रहती हो

• बच्चों की नाक में डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल न डालें

• दमा (Asthma) या किसी गंभीर श्वसन रोग में पहले डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए