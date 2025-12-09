दिल्ली में चोर बाजार कहां है? सस्ते में मिल जाता है महंगे से महंगा सामान, रात से खरीदना शुरू कर देते हैं लोग

Delhi Chor Bazaar: चांदनी चौक, नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ जैसे दिल्ली में ऐसे कई बाजार है जहां एक से बढ़कर एक सामान काफी कम कीमत में मिल जाता है. ऐसा ही एक बाजार और दिल्ली में लगता है जिसे चोर बाजार के नाम से जाना जाता है. यहां बेहद सस्ते दामों पर ब्रांडेड और महंगे से महंगा सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है. यहां आप इलेक्ट्रॉनिक्स, विंटेज आइटम, ऑटो पार्ट्स, कैमरे, मोबाइल और कपड़े बहुत ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. यहां खरीदारी करने के लिए लोग आधी रात से ही आ जाते हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली का यह चर्चित चोर बाजार कहां स्थित है और कैसे यह कम बजट वालों के लिए वरदान साबित होता है.

दिल्ली में कहां लगता है चोर बाजार?

चोर बाजार पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास लगता है. यहां खरीदारी करने के लिए लोग आधी रात को 3-4 बजे आ जाते हैं. जामा मस्जिद से लेकर दरियागंज और चावड़ी बाजार इलाके तक फैला ये बाजार रविवार के दिन लगता है. सस्ता सामान खरीदने के लिए यहां बहुत भीड़ भी देखने को मिलती है.

अगर आप ज़ारा, एच एंड एम, लुई वीटॉन जैसे ब्रांड के कपड़े बहुत ही कम दाम में खरीदना चाहते हैं तो आप दिल्ली के चोर बाजार जा सकते हैं. यहां कपड़ों की कीमत 50 रुपये से शुरू हो जाती है. अगर आपको बचा हुआ सामान नहीं खरीदना है तो आप यहां सुबह-सुबह ही जाएं. कपड़ों के अलावा यहां जूते, पर्स और बैग भी बहुत किफायती दामों पर मिल जाते हैं.

अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है और आप कैमरा खरीदने का विचार कर रहे हैं तो दिल्ली का चोर बाजार आपके लिए बेस्ट रह सकता है. यहां बेहद ही कम कीमत में कैमरा, कैमरा लेंस आदि चीजें आसानी से मिल जाती हैं. यहां कैमरे की कीमत 1000-1500 से शुरू हो जाती है.

दिल्ली के चोर बाजार में आपको बहुत ही कम दाम में एक से बढ़कर एक फोन, टैबलेट और लैपटॉप मिल जाएंगे. अधिकतर लोग यहां सस्ते में आईफोन और मैकबुक खरीदने आते हैं. इसके अलावा हेडफोन, चार्जर, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव जैसी चीजें भी यहां कौड़ियों के भाव बिकती हैं. लेकिन इन सामानों की खरीदारी से पहले आप प्रामाणिकता पर जरूर ध्यान दे दें क्योंकि दुकानदार किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता है.

चोर बाजार में जिम से जुड़े उपकरण भी बेहद सस्ते दामों पर मिल जाते हैं. यहां आपको डंबल, ट्रेडमिल से लेकर योगा मैट तक सब कुछ सेकंड हैंड या डिस्काउंट रेट पर मिल सकता है. अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो चोर बाजार आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.