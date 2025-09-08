गेंहू के आटे में मिलाकर लगा लें यह चीज, निखर जाएगा चेहरा, एक्सपर्ट ने शेयर किया दमदार नुस्खा

Skin Care: आटा खानपान का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे चेहरे पर भी लगाया जा सकता है. अगर सही तरह से आटे का इस्तेमाल किया जाए तो चेहरा बेदाग बनता है और निखरा हुआ नजर आता है. नेचुरोपैथ डॉ. मनोज दास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि चेहरे पर किस तरह से आटा (Wheat Flour) लगाने पर त्वचा को चमक मिलती है. यहां जानिए सॉफ्ट, गुलाबी और खिलती त्वचा के लिए किस तरह आटे का फेस पैक बनाकर लगाया जा सकता है.

महंगे स्क्रब से भी अच्छा असर दिखाता है घर पर बना यह पेस्ट, चेहरे पर डेढ़ मिनट मलने पर ही दिखेगा प्रभाव

निखरी त्वचा के लिए आटा | Atta For Glowing Skin

एक चम्मच गेंहू के आटे में एक चम्मच कुटी हुई चीनी डाल दें. ग्लाइकॉलिक एसिड वाली चीनी स्किन के ऊपर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाती है. अब इसमें एक चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही मिला लीजिए. इस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट रखें. इसके बाद इसे हल्के हाथ से मलते हुए चेहरा स्क्रब करें और फिर धोकर हटा लें. गेंहू के आटे का यह पेस्ट त्वचा को बेदाग निखार देता है. इस पैक को टैनिंग वाले हिस्से पर भी लगा सकते हैं. कमाल का असर नजर आता है.

2 चम्मच आटा (Atta) लेकर उसमें जरूरत के अनुसार दूध मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रखें और फिर चेहरा धोकर साफ कर लें. स्किन निखर जाती है.

आटा और गुलाबजल भी चेहरे पर लगाया जा सकता है. आटे में जरूरत के अनुसार गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर लगाएं और धोकर हटा लें. इससे टैनिंग कम होती है और स्किन पर ग्लो आता है.

आटा और शहद भी चेहरे पर लगाकर देखें. आटे में शहद और दही मिलाकर लगाने से स्किन को मॉइस्चर मिलता है और चेहरा निखरता है सो अलग. इस फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें.

आटे में हल्दी और पानी मिलाकर पेस्ट तैयार किया जा सकता है. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कुछ देर रखने के बाद धोकर हटा लें. अगर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करना है तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.