Long Life Tips : फ्रांस की 102 साल की योग टीचर शार्लोट चोपिन (Charlotte Chopin) ने दिखा दिया है कि कुछ भी करने के लिए उम्र नहीं, सोच मायने रखती है. वह इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं. फ्रांस के एक छोटे से गांव Lere में रहने वाली शार्लोट चोपिन आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा हैं. वे पिछले 40 सालों यानी 1982 से योग सिखा रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने योग की शुरुआत 50 साल की उम्र में की थी. आज वे न सिर्फ खुद को फिट रखती हैं, बल्कि हजारों लोगों को लॉन्ग लाइफ विद योगा का मैसेज दे रही हैं. आइए जानते हैं शार्लोट चोपिन की 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स, जो उन्हें 100 से ज्यादा उम्र में भी एक्टिव, हेल्दी और खुश बना रही हैं.

सुबह साफ नहीं हो रहा है पेट? बस कर लें ये 5 काम, एक्सपर्ट ने बताया तुरंत दिखेगा असर

1. योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जिंदगी का हिस्सा है

शार्लोट के लिए योगा कोई रूटीन नहीं, बल्कि जिंदगी का तरीका है. वे हर दिन योग करती हैं. चाहे मौसम कैसा भी हो, कभी भी इसे भूलती नहीं हैं. योग शरीर को लचीला, मन को शांत और आत्मा को मजबूत बनाता है. इसकी वजह से उन्हें भारत सरकार से भी सम्मान मिला है. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें योग के प्रचार के लिए सिविलियन ऑनर से नवाजा था. अगर आप भी 50 की उम्र के बाद फिट रहना चाहते हैं, तो आज से ही योग की शुरुआत कर सकते हैं.

2. सही डाइट

शार्लोट कहती हैं, 'आप वही हैं जो आप खाते हैं.' उनका दिन कॉफी, टोस्ट, बटर और हनी से शुरू होता है. कभी-कभी वे सिर्फ एक चम्मच जैली भी खा लेती हैं. दोपहर के लंच में वे खूब सारी सब्जियां, फल और चीज लेना पसंद करती हैं. उनकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड नहीं, बल्कि नेचुरल और फ्रेश चीजें होती हैं, जो उन्हें एनर्जी और ग्लो दोनों देती हैं.

3. रोजाना वॉक करना फेवरेट एक्टिविटी

102 की उम्र में भी शार्लोट रोजाना वॉक पर जाती हैं. वो मानती हैं कि ताजी हवा में सांस लेना और प्रकृति के बीच चलना दिमाग को शांत और शरीर को मजबूत रखता है. रिसर्च बताती हैं कि हर दिन सिर्फ 1 घंटे की वॉक से जिंदगी में 6 घंटे तक जुड़ सकते हैं. यानी एक घंटे पैदल चलने से उम्र 6 घंटे बढ़ सकती है.

4. रिश्ते बनाए रखना ही असली हेल्थ सीक्रेट

शार्लोट के अनुसार, सोशल कनेक्शन उतना ही जरूरी है जितना खाना और एक्सरसाइज. वे आज भी अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और फैमिली से बातचीत करती हैं. हंसना, बात करना और दूसरों से जुड़ना यही उनकी असली एनर्जी का सोर्स है. 2023 की एक स्टडी के अनुसार, जो लोग रोज सोशलाइज करते हैं, उनकी उम्र 87% तक बढ़ जाती है. इसलिए अगर आप भी लंबे समय तक जीना और खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से जुड़िए, मुस्कुराइए और दोस्त बनाइए.

5. छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखिए

शार्लोट की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंत्र है, 'खुशी का मतलब वह सब कुछ पाना नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि यह है कि जो आपके पास है उसे प्यार करें.' वो छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढती हैं. सुबह की धूप, योग के बाद की शांति और अपने स्टूडेंट्स की मुस्कान से उन्हें खुशी मिलती है. उनकी ग्रैटिट्यूड वाली सोच ही उनकी असली ताकत है.