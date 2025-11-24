विज्ञापन

प्याज में कौन सा विटामिन होता है? डॉक्टर से जानें सर्दी में रोज प्याज खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते है

Benefits of Eating Onion Daily: डॉक्टर बताते हैं, प्याज में कई विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर पर अच्छा असर डालते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, रोज प्याज खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
प्याज में कौन सा विटामिन होता है? डॉक्टर से जानें सर्दी में रोज प्याज खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते है
प्याज के फायदे

Benefits of Eating Onion Daily: प्याज हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली एक आम सब्जी है. ये खाने के स्वाद को दो गुणा बढ़ा देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद से अलग प्याज आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकती है? इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, प्याज में कई विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर पर अच्छा असर डालते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, रोज प्याज खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं. 

कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया शरीर में गर्मी लाने के लिए क्या करें

प्याज के फायदे 

इम्यून सिस्टम होता है मजबूत

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, प्याज में विटामिन C और क्वेरसेटिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ये इम्यून सिस्टम मजबूत कर शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.

सर्दी-जुकाम में राहत 

प्याज में एंटी-वायरल और एंटी-हिस्टामिन गुण पाए जाते हैं. इनके चलते ये फ्लू, खांसी, कंजेशन जैसी समस्याओं में राहत दे सकती है. 

विटामिन B से भरपूर 

डॉक्टर बताते हैं, प्याज में अच्छी मात्रा में विटामिन बी6,  विटामिन बी1 और विटामिन B7 पाया जाता है. विटामिन B6 शरीर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, B1 तनाव कम करने में मददगार माना जाता है, वहीं विटामिन B7 यानी बायोटिन बालों को मजबूत बनाने में सहायक है.

विटामिन K का अच्छा स्रोत 

प्याज में विटामिन K की भी अच्छी मात्रा होती है. ये खास विटामिन चोट और शरीर पर पड़ने वाले नील के निशानों को जल्दी हील करने में मदद करता है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण 

ठंड के मौसम में कई लोग जोड़ों में अकड़न या दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसे में भी प्याज का सेवन फायदेमंद हो सकता है. डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, प्याज में क्वेरसेटिन नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है, जो एंटी-वायरल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-हिस्टामिन गुणों से भरपूर है. ये जोड़ों में सूजन और दर्द से राहत देने में असर दिखाते हैं.

पाचन में मददगार

इन सब से अलग प्याज फाइबर और प्रीबायोटिक का भी अच्छा स्रोत है. ये दोनों मिलकर पाचन को अच्छा बनाते हैं. 

कैसे खानी चाहिए प्याज?

इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट बताते हैं, बहुत ज्यादा पकाने से प्याज के पोषक तत्व कम हो जाते हैं. इसलिए प्याज को हमेशा हल्का सा भूनकर खाना चाहिए. इस तरह प्याज को अपनी डेली डाइट में शामिल कर आप एक साथ कई फायदे पा सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Onion, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com