उम्र के हिसाब से कितनी होनी चाहिए बच्चे की हाइट और वेट? देखकर जान लें कहीं पीछे तो नहीं है आपका लाडला

What is the ideal weight and height for a child: हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा तंदुरुस्त रहे और उसका विकास सही तरीके से हो. इसके लिए माता-पिता बच्चे के खानपान से लेकर उसके सोने के समय और हर छोटी-छोटी बात पर खास ध्यान देते हैं. हालांकि, इतना करने के बाद भी कई बार उन्हें यह समझ नहीं आता है कि उनके बच्चे की लंबाई और वजन उम्र के अनुसार ठीक है या नहीं. अगर बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले कमजोर या छोटा दिखे, तो चिंता होना स्वाभाविक है. अब, अगर आपको भी समय-समय पर ये चिंता सताती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं कि उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए.

बच्चे की हाइट कैसे बढ़ाएं? Baba Ramdev ने बताया रोज कराएं ये 5 योगासन, बिना सप्लीमेंट्स के बढ़ने लगेगी लंबाई

टेबल से समझें सही जानकारी-

सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर अर्चना यादव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उम्र लंबाई वजन 1 साल 75 से 80 सेंटीमीटर 9 से 11 किलो 2 साल 85 से 90 सेंटीमीटर 11 से 13 किलो 3 साल 95 से 98 सेंटीमीटर 13 से 15 किलो 4 साल 100 से 105 सेंटीमीटर 15 से 17 किलो 5 साल 106 से 114 सेंटीमीटर 17 से 20 किलो

यानी 1 साल की उम्र तक एक बच्चे की लंबाई करीब 75 से 80 सेंटीमीटर और वजन लगभग 9 से 11 किलो होना चाहिए.

2 साल की उम्र में हाइट 85 से 90 सेंटीमीटर और वजन 11 से 13 किलो तक होता है.

3 साल तक पहुंचते-पहुंचते बच्चों की लंबाई 95 से 98 सेंटीमीटर और वजन करीब 13 से 15 किलो होना चाहिए.

4 साल की उम्र में हाइट 100 से 105 सेंटीमीटर और वजन 15 से 17 किलो तक होना नॉर्मल है.

5 साल की उम्र तक बच्चे की लंबाई 106 से 114 सेंटीमीटर और वजन लगभग 17 से 20 किलो तक सामान्य माना जाता है.

हालांकि, सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर अर्चना यादव बताती हैं, हर बच्चे का विकास अलग होता है. थोड़ा बहुत अंतर सामान्य है. लेकिन अगर हाइट या वेट उम्र के हिसाब से बहुत कम है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

डॉक्टर बताती हैं, बच्चे की हाइट और वेट सही बनाए रखने या उसे संतुलित और पौष्टिक आहार दें, रोज थोड़ा खेलने दें, नींद पूरी कराएं और हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं. इससे आप समय रहते किसी भी कमी को पहचान सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.