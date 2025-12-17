विज्ञापन

क्या है वर्टिगो? जिसके कारण क्रिकेटर स्टीव स्मिथ एशेज टेस्ट से हुए बाहर, जानिए Vertigo के लक्षण, कारण और इलाज

Steve Smith Health Condition: क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को तीसरे एशेज टेस्ट मैच से पहले सुबह वर्टिगो जैसी स्थिति का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया.

Read Time: 3 mins
Share
क्या है वर्टिगो? जिसके कारण क्रिकेटर स्टीव स्मिथ एशेज टेस्ट से हुए बाहर, जानिए Vertigo के लक्षण, कारण और इलाज
क्या है वर्टिगो?
File Photo

Steve Smith Vertigo Problem: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ तीसरे एशेज टेस्ट के मैच से ठीक पहले चक्कर आने जैसे लक्षणों के कारण मैच से बाहर हो गए. क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को तीसरे एशेज टेस्ट मैच से पहले सुबह वर्टिगो (What is vertigo) जैसी स्थिति का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने मैच शुरू होने से पहले इस बात की पुष्टि की कि स्मिथ को चक्कर और मतली हो रही है. स्टीव को पहले भी कभी-कभी ऐसी समस्या होती रही है और उसी के अनुसार उनका इलाज किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- पलकें सेहत के बारे में क्या कहती हैं? 4 ऐसी बातें जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए इग्नोर, स्टडी से जानिए क्यों?

वर्टिगो क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास की चीजें घूम रही हैं. यह स्थिति व्यक्ति को असंतुलित और डिहाइड्रेटेड महसूस कराती है. वर्टिगो एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य स्थितियों का एक लक्षण है. अमेरिकी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के मुताबिक, चक्कर आना और सिर हल्का महसूस होना एक ही बात नहीं है. चक्कर आने पर लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच घूम रहे हों या चल रहे हों या उनके चारों ओर की दुनिया घूम रही हो. चक्कर आने का दौरा कुछ सेकंड से लेकर घंटों तक रह सकता है. एनएचएस के अनुसार, गंभीर मामलों में यह दिनों या महीनों तक भी जारी रह सकता है.

वर्टिगो के लक्षण
  • डिहाइड्रेशन और नाक की समस्या
  • असंतुलित महसूस करना
  • उल्टी और नाक की समस्या
  • सुनने की समस्या
  • कानों में बजना
  • सिरदर्द
वर्टिगो के कारण

चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं और यह हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है. कुछ कारणों में माइग्रेन, स्ट्रोक, शुगर, सिर में चोट, कान की सर्जरी, ब्लड प्रेशर और मस्तिष्क रोग आदि हो सकता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कुछ दवाओं, जिनमें कुछ एंटीबायोटिक्स, सूजन-रोधी और हार्ट संबंधी दवाएं शामिल हैं, से भी चक्कर आ सकते हैं.

वर्टिगो का इलाज

वर्टिगो का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है. कुछ मामलों में रिपोजिशनिंग मेन्यूवर, वर्टिगो दवाएं और वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है. वहीं, कुछ मामलों में सर्जरी भी आवश्यक हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Steve Smith, Vertigo, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com