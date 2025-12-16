स्किन की डॉक्टर ने बताया किन कारणों से निकलते हैं Pimples, ये 5 लक्षण पहले ही जान लेगें तो कभी नहीं होंगे मुंहासे

What is the main cause of pimples: चेहरे पर एक्ने-पिंपल होना आम बात है. ये कुछ दिनों में खुद ही ठीक भी हो जाते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें हर थोड़े दिनों में पिपंल हो जाते हैं या चेहरे से पिंपल खत्म ही नहीं होते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस तरह बार-बार पिंपल होने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार होते हैं, साथ ही जानेंगे एक्ने-पिंपल होने को कैसे रोका जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा की डर्मेटोलॉजिस्ट अनामिका शर्मा ने बताया, पिंपल्स निकलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे बड़ा कारण त्वचा में अत्यधिक तेल यानी सेबम का बनना है. जब स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और वहीं बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे पिंपल्स बनते हैं.

इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल भी पिंपल्स की समस्या बढ़ाते हैं. किशोरावस्था, पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या ज्यादा तनाव के समय हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर असर दिखता है. ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और जंक फूड खाने से भी मुंहासे बढ़ सकते हैं. वहीं, गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स या चेहरे की सही सफाई न करना भी बार-बार पिंपल होने का एक बड़ा कारण है.

स्किन की डॉक्टर बताती हैं, अगर आप कुछ शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें, तो पिंपल्स को गंभीर होने से रोका जा सकता है. जैसे-

पहला लक्षण है चेहरे पर बार-बार तेल आना. अगर थोड़ी देर में ही त्वचा चिपचिपी हो जाती है, तो सावधान हो जाएं.

दूसरा संकेत है छोटे लाल दाने या सूजन का दिखना. इन्हें हल्के में न लें.

तीसरा लक्षण ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स का बढ़ना है, खासकर नाक, माथे और ठोड़ी पर.

चौथा संकेत त्वचा में खुजली, जलन या संवेदनशीलता है, जो अंदरूनी इंफेक्शन की ओर इशारा करता है.

पांचवां और सबसे जरूरी लक्षण है पिंपल्स का तेजी से बढ़ना या चेहरे के दूसरे हिस्सों में फैलना.

डॉक्टर कहती हैं, अगर आपको हर थोड़े समय पर ये लक्षण दिखते हैं, तो स्किनकेयर पर ध्यान दें. दिन में दो बार चेहरे की हल्के क्लींजर से सफाई करें.

ऑयली और जंक फूड कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं.

डॉक्टर भरपूर नींद लेने की सलाह देती हैं. नींद पूरी न होने पर भी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे भी पिंपल्स बढ़ने लगते हैं.

इन सब से अलग बिना डॉक्टर की सलाह के स्ट्रॉन्ग स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें. अगर समस्या बढ़ने लगे, तो समय रहते डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें. सही देखभाल और जागरूकता से मुंहासों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

