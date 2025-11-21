Sleep Trick For Kid: हर नई मां की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने बच्चे को नीयत समय पर जरा थपथपाए और बच्चा (Bachche Ko Sulane Ke Asaan Tarike) मीठी नींद में सो जाए. लेकिन ऐसा होता कहां हैं. नन्हें से बच्चे को सुलाने के लिए सारी ताकत झोंकनी पड़ जाती है. ऐसे में है एक वायरल वीडियो नई उम्मीद बन कर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मां अपने बच्चे को सिर्फ एक उंगली से भौहों के बीच में थपथपाती (Thap Thapane Se Neend Kyun Aati Hai) है. और, वो सो जाता है. इसे सोशल मीडिया पर ई लोग स्लीप ट्रिक भी बोल रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या ये तरीका साइंटीफिक है और क्या वाकई फायदेमंद भी है.

भौंहों और नाक के बीच का छोटा सा हिस्सा ग्लेबेला कहलाता है. जब इस जगह पर हल्की थपथपाहट या दबाव दिया जाता है तो आंखें खुद ही झपकने लगती हैं. इसे ग्लेबेलर रिफ्लेक्स कहते हैं. ये रिएक्शन छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है. इसलिए वायरल वीडियो में बच्चा तुरंत रिलैक्स होकर सोता दिख रहा है.

कुछ लोगों में ये रिपिटेटिव और रिदमिक टच दिमाग को शांत करता है. जिससे हल्का-सा आराम महसूस होता है और नींद आ सकती है. ये वैसा ही है जैसे कई लोग माथे पर हल्की मालिश से नींद महसूस करते हैं.

हालांकि ये तकनीक कुछ लोगों के लिए रिलेक्सिंग हो सकती है. लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये नींद लाने का सबसे बेहतर और कारगर तरीका नहीं माना जाता है. खासकर बड़े लोगों में. असल में अगर ग्लेबेलर रिफ्लेक्स बार बार और अनकंट्रोल्ड तरीके से ट्रिगर हो तो ये पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का भी कारण बन सकता है.

बच्चों के मामले में भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है. इसलिए बहुत जोर से या बार बार थपथपाने से बचना चाहिए.

नींद के लिए बेहतर तरीके

अगर बच्चा सोने में दिक्कत देता है, तो ये नेचुरल तरीके अधिक बेहतर और इफेक्टिव माने जाते हैं

• हल्की मालिश या एक्यूप्रेशर

• गर्म पानी से नहाना

• सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर दें