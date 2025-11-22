21 second peshab karne ka niyam : क्या आपको पता है कि यूरीन करने में कितना समय लगना चाहिए? सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन एक दिलचस्प शोध (Urinary Bladder Par Research) ने इस सवाल का जवाब ढूंढ़ निकाला है. चिड़ियाघर में जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अगर आपका ब्लैडर ठीक से भरा है, तो उसे खाली होने में आमतौर पर 21 सेकंड लगते हैं. ये नियम न सिर्फ जानवरों पर, बल्कि इंसानों पर भी लगभग लागू होता है. डॉक्टर भी इसे एक आसान हेल्थ इंडिकेटर मानते हैं. यूरीन (Urine Test For Health) करने का समय आपके ब्लैडर की क्षमता, हाइड्रेशन और यूरिनरी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है.

21 सेकंड यूरीन करने का नियम क्या है? (What is the 21 second urination rule?)

जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 'पेशाब का नियम'पर एक र‍िसर्च की ज‍िसमें चिड़ियाघर में किए गए एक यूनिक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े आकार के ज्यादातर स्तनधारी जानवर यानी मैमल्स अपने ब्लैडर को लगभग 21 सेकंड में खाली कर लेते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इंसानों में भी ये समय लगभग इतना ही होता है. डॉ. मिलर जैसे यूरोलॉजी विशेषज्ञ बताते हैं कि इसे आसान बनाने के लिए लोग इसे 20 सेकंड रूल भी कह सकते हैं. यानी अगर आप पूरी तरह भरे हुए ब्लैडर के साथ बाथरूम जाएं और यूरीन करने में लगभग 20-21 सेकंड का समय लगे, तो आपका ब्लैडर सामान्य रूप से काम कर रहा है.

आपकी हेल्थ के लिए ये समय क्यों मायने रखता है? (Why does this time matter for your health?)

यूरीन करने का समय आपके शरीर की हाइड्रेशन लेवल और यूरिनरी ट्रैक्ट की हेल्थ का संकेत देता है.

• बहुत कम समय (5-10 सेकंड): ये बताता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरह नहीं भरा था या आप बहुत बार वॉशरूम जाते हैं. ये ओवरएक्टिव ब्लैडर का संकेत हो सकता है.

• बहुत ज्यादा समय (30 सेकंड या उससे अधिक): ये ब्लैडर की मसल्स की कमजोरी, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज या प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतों का संकेत दे सकता है.

अगर आप बार-बार यूरीन करने की इच्छा महसूस करते हैं. बीच में रुकावट आती है या यूरीन करने में दर्द होता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.

क्या आपको इस नियम को फॉलो करना चाहिए? (Should you follow this rule?)

ये कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, लेकिन एक आसान तरीका है अपने ब्लैडर की हेल्थ को समझने का.

• दिन में ज्यादा पानी पिएं

• यूरीन रोककर न रखें

• लगातार बहुत कम या बहुत ज्यादा समय लग रहा हो तो एक्सपर्ट से मिलें

21 सेकंड रूल आपके शरीर की छोटी सी लेकिन जरूरी हेल्थ क्लू देता है. इसे नजरअंदाज न करें.