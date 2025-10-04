क्या होता है Salmon स्पर्म फेशियल, जानें स्किन पर कैसे करता है ये काम

Salmon Sperm Facial: ग्लोइंग स्किन और खूबसूरत दिखने के लोग कई तरह के प्रयोग करते हैं और महंगे ट्रीटमेंट तक करवा रहे हैं. मार्केट में कई ऐसे महंगे प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिनका तमाम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं. महिलाएं हर महीने पार्लर जाकर कई तरह के फेशियल भी करवाती हैं, जिससे चेहरे पर चमक बरकरार रहती है. इसी बीच एक ऐसा फेशियल भी लगातार ट्रेंड में है, जिसमें स्पर्म होता है. भले ही आपको ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है. आइए जानते हैं कि क्या है Salmon स्पर्म फेशियल और इससे क्या फायदा होता है.

क्या होता है Salmon स्पर्म फेशियल?

सोशल मीडिया पर Salmon स्पर्म फेशियल को लेकर खूब चर्चा रहती है. लोग पूछते हैं कि आखिर चेहरे पर स्पर्म क्यों लगाया जाता है और ये फेशियल बनता कैसे है. दरअसल ये एक फेशियल ट्रीटमेंट है, जिसे कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें किसी जानवर या इंसान का स्पर्म नहीं बल्कि Salmon नाम की मछली का स्पर्म होता है. इसका इस्तेमाल कई चीजों को मिलाकर किया जाता है, इस ट्रीटमेंट को एक्सपर्ट्स या डॉक्टर ही करते हैं. इस ट्रीटमेंट का खर्च करीब 15 हजार तक आ सकता है.

क्या होते हैं फायदे?

Salmon स्पर्म फेशियल ट्रीटमेंट को एंटी एजिंग के लिए किया जाता है.

Salmon स्पर्म फेशियल डेड स्किन को रिपेयर करने का काम करता है और पिग्मेंटेशन के लिए भी बेहतर है.

इस मछली के स्पर्म का ट्रीटमेंट लेने से दाग-धब्बे कम हो सकते हैं और ये स्किन टोन को भी सुधारने का काम करता है.

क्या हर तरह का स्पर्म है स्किन के लिए सही?

अब सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा भी करते हैं कि Salmon स्पर्म फेशियल की तरह बाकी स्पर्म भी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्पर्म को स्किन पर लगाने की सलाह कभी नहीं दी जाती है. अगर कोई आपसे ये कहता भी है तो आप उसे बता सकते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है.

किन बातों का रखें ख्याल?

अगर आप भी इसी तरह का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इससे पहले कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है. आपको सबसे पहले ऐसे क्लिनिक का चुनाव करना होगा, जो पूरी तरह से सर्टिफाइड हो और अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हो. अगर आपको सीफूड से एलर्जी है तो इससे स्किन को नुकसान हो सकता है. इसीलिए कुछ भी ऐसा करवाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.