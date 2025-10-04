वैक्स, रेजर या फिर ट्रिमर... वजाइना में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ये है सही तरीका

इंसान के शरीर में सिर के अलावा कई और जगह बाल आते हैं, जिन्हें हटाने के लिए लोग अक्सर रेजर या फिर ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं. महिलाएं ऐसा करने के लिए वैक्स का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये काफी गहराई से बालों को साफ करता है और देरी से बाल वापस आते हैं. प्राइवेट पार्ट यानी वजाइना भी इसमें आता है, कई महिलाएं इसे भी वैक्स करवाती हैं. वहीं कुछ महिलाएं इसके लिए ट्रिमर या फिर रेजर का इस्तेमाल करती हैं. आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को प्यूबिक हेयर हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे सही तरीका क्या है.

रेजर का इस्तेमाल

ज्यादातर महिलाएं नहाने के वक्त अंडर आर्म्स के अलावा वजाइना पर रेजर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और इससे इंफेक्शन का खतरा होता है. रेजर के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा डर कट लगने का होता है, अगर इस एरिया पर किसी भी तरह का कट लगता है तो इसमें इचिंग और पसीने से इंफेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है. इसीलिए इससे बचना चाहिए.

वैक्सिंग कितनी सही?

बिकिनी वैक्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ज्यादातर महिलाएं इसे करवाती हैं और खुद भी घर पर प्राइवेट पार्ट में वैक्स कर लेती हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वजाइन पर जो बाल होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं. इन्हें पूरी तरह से हटा देना सही नहीं होता है. किसी भी इंफेक्शन का खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब ये सेंसिटिव एरिया पूरी तरह से साफ होता है.

ट्रिमर का इस्तेमाल

रेजर या फिर वैक्स से बेहतर ऑप्शन ट्रिमिंग को माना जाता है. तमाम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि प्यूबिक हेयर्स को हमेशा ट्रिम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बाल पूरी तरह से साफ न हों. ट्रिमिंग से इस एरिया में प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है और इंफेक्शन जैसे खतरे कम होते हैं. इसके अलावा इस पार्ट पर किसी भी तरह का साबुन या फिर बॉडी वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हमेशा वजाइना को साफ पानी से धोएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)