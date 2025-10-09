वेकेशन तो सुना होगा, लेकिन क्या नेपकेशन के बारे में सुना है? जानें क्या है ये नया ट्रेंड

Gen-Z वाले इस दौर में रिलेशनशिप और बाकी तमाम चीजों के लिए कई ऐसे टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन्हें सुनकर ही आपका दिमाग घूम जाता है. कई चीजें तो ऐसी हैं, जिनके बारे में बाकी लोगों को पता तक नहीं होता है. ट्रैवलिंग को लेकर भी एक ऐसा ही नया ट्रेंड खूब चर्चा में है. आपने अब तक वेकेशन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी नेपकेशन के बारे में सुना है? पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड खूब चल रहा है और इसे स्लीप टूरिज्म या फिर नैप हॉलिडे के नाम से भी लोग जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कि नेपकेशन क्या होता है और इसमें लोग क्या करते हैं.

क्या है ये ट्रैवल ट्रेंड?

अब तक आपने सुना होगा कि पहाड़ों की खबूसूरती या फिर समुद्र के बीच देखने लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अब आराम वाले वेकेशन का ट्रेंड है. इसमें लोग छुट्टियां लेकर सिर्फ सोने या आराम करने जा रहे हैं. इसी को नेपकेशन ट्रैवल ट्रेंड कहा जाता है. जिन लोगों की ऑफिस के वर्कलोड के चलते नींद पूरी नहीं हो पाती, जो लोग तनाव में रहते हैं या फिर उनकी लाइफस्टाइल काफी बिजी है, वो खुद के लिए ऐसी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं.

होटल और रिजॉर्ट भी दे रहे ऑफर

स्लीप टूरिज्म आने वाले वक्त की जरूरत है, ऐसे में तमाम होटल और रिजॉर्ट लोगों को ऐसी सुविधा दे रहे हैं. वो लोगों को काफी आरामदायक गद्दे और तकिए वाला बेड देते हैं, साथ ही साउंड प्रूफ और डार्क रूम की सुविधा भी दे रहे हैं. अच्छी नींद के लिए अरोमाथेरेपी और वेलनेस प्रोग्राम की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है. यानी आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है और फिर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी. नेपकेशन के लिए लोग केरल, कूर्ग, मनाली और ऋषिकेश जैसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं.

आप भी कर सकते हैं प्लान

अगर आप भी अपनी बिजी लाइफस्टाइल से शांति की तलाश में हैं तो अपने लिए नेपकेशन प्लान कर सकते हैं. इससे आपको मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत मिलेगी. साथ ही स्लीप साइकिल में भी सुधार हो सकता है. कुछ दिन की इस छुट्टी के बाद आप फ्रेश फील करेंगे और एनर्जी के साथ वापस अपने काम पर लौटेंगे.